Группа третьеклассников пришли в торговый центр вместе с учителем посмотреть фильм в кинотеатре в Ставрополе. Однако на обратном пути произошло ЧП, сообщают «РИА Новости».

По информации правоохранителей, в больницу с повреждениями различной степени тяжести попали пять человек. «В торговом центре Европейский произошла трагедия. Четыре девочки упали на эскалаторе, и их волосы затянуло. Две девочки с рваными ранами доставлены в больницу две другие с рваными ранами рук и переломами также в больнице. Я вас прошу, не оставляйте без присмотра детей», — делятся очевидцы в социальных сетях.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.