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Как изменится жизнь кузбассовцев в 2017 году

Детей затянуло под эскалатор в торговом центре

Сегодня 09:30
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Группа третьеклассников пришли в торговый центр вместе с учителем посмотреть фильм в кинотеатре в Ставрополе. Однако на обратном пути произошло ЧП, сообщают «РИА Новости».

По информации правоохранителей, в больницу с повреждениями различной степени тяжести попали пять человек. «В торговом центре Европейский произошла трагедия. Четыре девочки упали на эскалаторе, и их волосы затянуло. Две девочки с рваными ранами доставлены в больницу две другие с рваными ранами рук и переломами также в больнице. Я вас прошу, не оставляйте без присмотра детей», — делятся очевидцы в социальных сетях.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: скриншот Youtube.com
ребенка затянуло в эскалатор ЧП на эскалаторе упал с эскалатора

Комментарии (15)

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1
10 3
Ужас. Нужны кнопки экстренного отключения эскалатора в непосредственной близости к нему.
ну и на лицо нарушение правил пользования эскалатором.
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Макс
7 2
Сопровождающие виноваты, правильно, как стадо запустили на эскалатор.
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Ольга
0 7
Какой кошмар!!! Бедные дети! Почему их не контролировали снизу? видно,что они столпились внизу. Эскалатор - источник повышенной опасности, берегите ваших детей, пожалуйста!!!!!
ответить
123
8 6
Ну всё!! Раскудахтались куры. Ой ой ой. Ко ко ко. Тьфу мля
ответить
читатель
10 0
Сейчас обвинят или учителей или торговый центр, а то что детям не 5 лет, а третьеклассники и ума должно было хватить внизу не толпится как стаду никто не учтет, они только в планшет или смартфон быстро нажимать умеют
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Мда...
3 4
Ну всё!! Раскудахтались куры. Ой ой ой. Ко ко ко. Тьфу мля
На ** пошёл!
ответить
Хер на олин лоб
0 3
Какой кошмар!!! Бедные дети! Почему их не контролировали снизу? видно,что они столпились внизу. Эскалатор - источник повышенной опасности, берегите ваших детей, пожалуйста!!!!!
Хорошая девочка Оля,
В рабочем посёлке живёт.
Она за пол банки – натурой,
Всегда кому хочешь даёт!

Себя, как положено Оле,
С душою, точнее от всей.
Хошь боком! Хошь раком! Хошь в сраку!
Умеет подать для гостей!

Нет! Жив тот рабочий посёлок!
Коль есть в нём такая душа.
«Хорошая девочка Оля»!
А чем же она хороша?

Спросите об этом мальчишку,
Что в будке - собачей живёт.
Он с именем этим, ложится!
Член с именем этим, Встаёт!

Всё есть в ней и сиська и писька!
А кроме того есть душа!
На закусь, всегда есть сосиська
«О! Как же она хороша»!

Однажды в студёную пору,
Он ** свой в ладошку зажал…
«Хорошая девочка Оля»!
Мочой на снегу написал!
ответить
123
2 2
На ** пошёл!
Муда. Сперму вытри с задницы
ответить
читатель
3 0
Ужас. Нужны кнопки экстренного отключения эскалатора в непосредственной близости к нему.
ну и на лицо нарушение правил пользования эскалатором.
эти кнопки есть у всех эскалаторов внизу на боковой панели. Я даже матери показала где она находится, чтобы знала на случай ЧП. Посмотрите в след. раз, когда будете в ТЦ и покажите своим детям.
ответить
Митрич
4 2
Муда. Сперму вытри с задницы
Пятух закрой вафельник, воняет калом ))
ответить
1
0 0
эти кнопки есть у всех эскалаторов внизу на боковой панели. Я даже матери показала где она находится, чтобы знала на случай ЧП. Посмотрите в след. раз, когда будете в ТЦ и покажите своим детям.
Обязательно посмотрю. Спасибо.
ответить
123
2 0
Пятух закрой вафельник, воняет калом ))
Кто бы кукарекал! Митрич глав питух
ответить
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