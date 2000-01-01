В эфире телеканала «Россия 24» показали видео момента ДТП. Запись была сделана камерой видеонаблюдения, расположенной на остановке. На кадрах видно, как неуправляемый BMW X6 влетает на тротуар. Женщина пыталась убежать, но не успела.
Автомобиль принадлежит кемеровскому адвокату Вадиму Негодяеву. В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Как ранее сообщал ВашГород.ру, смертельная авария, в которой поучаствовал Негодяев, произошла 22 сентября. Адвокат на автомобиле «БМВ» не справился с управлением и вылетел на автобусную остановку.
34-летняя кемеровчанка Светлана С. получила сильные травмы и скончалась. Очевидцы сообщали, что ДТП произошло, в том числе, из-за плохого состояния дороги, позже это подтвердили в ГИБДД.