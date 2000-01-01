Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#НОВЫЙГОД #ВОПРОСДНЯ
Как изменится жизнь кузбассовцев в 2017 году

Опубликовано видео момента ДТП, где BMW сбивает женщину на остановке в Кемерово

Сегодня 10:55
709

В эфире телеканала «Россия 24» показали видео момента ДТП. Запись была сделана камерой видеонаблюдения, расположенной на остановке. На кадрах видно, как неуправляемый BMW X6 влетает на тротуар. Женщина пыталась убежать, но не успела.

Автомобиль принадлежит кемеровскому адвокату Вадиму Негодяеву. В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как ранее сообщал ВашГород.ру, смертельная авария, в которой поучаствовал Негодяев, произошла 22 сентября. Адвокат на автомобиле «БМВ» не справился с управлением и вылетел на автобусную остановку.

34-летняя кемеровчанка Светлана С. получила сильные травмы и скончалась. Очевидцы сообщали, что ДТП произошло, в том числе, из-за плохого состояния дороги, позже это подтвердили в ГИБДД.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: Вконтакте "Регион 42"
дтп гибдд авария на остановке следственный комитет РФ по Кемеровской области сбил женщину

Комментарии (10)

Добавить комментарий
Vasya
13 0
Сейчас всеми силами будут отмазывать упыря, и дорога плохая, и машина была не исправна, да и вообще это бесы понесли машину...позорные взяточники!!!
ответить
Галинка
8 1
Видишь ,что состояние дороги плохое - снизь скорость! Явно у машины скорость была не 40 и даже не 60, чтобы так впечататься в остановку.
ответить
Димон
7 0
Сейчас всеми силами будут отмазывать упыря, и дорога плохая, и машина была не исправна, да и вообще это бесы понесли машину...позорные взяточники!!!
БеМВе купило, а мозги нет !
ответить
местный-2
3 0
БеМВе купило, а мозги нет !
Оно известный адвокат...не хухры-мухры.
В Кемерове не утихает ажиотаж вокруг смертельного ДТП, виновником которого стал именитый адвокат Вадим Негодяев. BMW X6 вылетела с дороги и протаранила остановку с людьми. Уголовное дело не возбудили, назначена лишь доследственная проверка. Делом занялась не полиция, а Следственный комитет. Очевидно, что резонансное ДТП пытаются замять. Выяснилось, что здание, где находятся управление СКР и областной суд, принадлежит Негодяеву, который сдает его в аренду.
ответить
местный-2
2 0
Оно известный адвокат...не хухры-мухры.
В Кемерове не утихает ажиотаж вокруг смертельного ДТП, виновником которого стал именитый адвокат Вадим Негодяев. BMW X6 вылетела с дороги и протаранила остановку с людьми. Уголовное дело не возбудили, назначена лишь доследственная проверка. Делом занялась не полиция, а Следственный комитет. Очевидно, что резонансное ДТП пытаются замять. Выяснилось, что здание, где находятся управление СКР и областной суд, принадлежит Негодяеву, который сдает его в аренду.
Чтобы было понятно о возможном ходе расследования ,добавлю.(извиняюсь...не новогоднее)

"Вадим Негодяев является старшим преподавателем кафедры гражданского права юридического факультета КемГУ. Ранее был трудоустроен в крупной холдинговой компании региона. Кроме того, Негодяев входит в областную Адвокатскую палату. По некоторым данным, Негодяев работает «на себя», занимается арбитражными процессами.
По словам очевидцев ДТП, сразу после случившегося адвокат связался с «нужными» людьми, и вскоре к остановке начали прибывать иномарки класса «люкс». Раньше, чем карета «скорой помощи», сюда подъехали высокие полицейские чины, коллеги по адвокатскому цеху и представители Следственного комитета. Именно тогда у ряда наблюдателей и возникли мысли, что Негодяева попытаются «отмазать».
ответить
местный-2
1 0
Чтобы было понятно о возможном ходе расследования ,добавлю.(извиняюсь...не новогоднее)

"Вадим Негодяев является старшим преподавателем кафедры гражданского права юридического факультета КемГУ. Ранее был трудоустроен в крупной холдинговой компании региона. Кроме того, Негодяев входит в областную Адвокатскую палату. По некоторым данным, Негодяев работает «на себя», занимается арбитражными процессами.
По словам очевидцев ДТП, сразу после случившегося адвокат связался с «нужными» людьми, и вскоре к остановке начали прибывать иномарки класса «люкс». Раньше, чем карета «скорой помощи», сюда подъехали высокие полицейские чины, коллеги по адвокатскому цеху и представители Следственного комитета. Именно тогда у ряда наблюдателей и возникли мысли, что Негодяева попытаются «отмазать».
Все-таки, будет правильным, пожелать всем удачи в Новом году!!!
Постараться уйти от многообразия идеологий и вернуться,или сделать хоть небольшой шаг, к обществу с единственной идеологией(нарушение действующей Конституции),но объединяющей всех людей.Хватит на форумах собачиться друг с другом,нужно искать точки ,способные восстановить сплоченнось нашего народа и не только нашего.
Вернуться к честному распределению результатов труда и развернуть нашу страну на внутреннее развитие(не путать со строительством и открытием новых магазинов)....
Говорить можно много,поэтому умолкаем.
С НАСТУПАЮЩИМ !!! ВСЕХ!!!
ответить
Житель
1 6
Предчувствуя много минусов, но все же напишу. Адвокат хорошо знает законы и пользуется этим. Это что не правильно? Если там был накат и сильная коллеями, то именно это первопричина ДТП. Разговоры о превышении скорости высосана из пальца - по повреждениям на машине видно, что она не летела 100+, а все что до 60 не превышение. Это у нас гаишники для простых смертных любят писать несоблюдение скоростного режима в соответствии с погодными условиями, дабы выгородить дорожников и самих себя, т.к. они должны контролировать этих дорожников. С адвокатом такое вряд ли пройдет. По видео видно, что снегопада в момент аварии нет, коллея наказана уже давно и она большая.
На мой взгляд правильнее было бы возбудить дело против того, кто отвечает за содержание дороги и кто их контролирует. Это было бы гораздо полезнее для всех жителей - может тогда к своим обязанностям дорожники стали бы относится лучше. А не найти крайнего водителя. Вот оказался здесь известный человек и сразу шумиха. А сколько простых водителей попадает в ДТП в аналогичных ситуациях, и не всегда с тяжелыми последствиями. И далеко не всегда это лихачи и пьяницы. Из коллеи выбросить может любого, так что теперь на 20 км/ч ездить из-за того, что кто то не делает свою работу? За наши, между прочим, деньги.
ответить
Василий
2 1
Предчувствуя много минусов, но все же напишу. Адвокат хорошо знает законы и пользуется этим. Это что не правильно? Если там был накат и сильная коллеями, то именно это первопричина ДТП. Разговоры о превышении скорости высосана из пальца - по повреждениям на машине видно, что она не летела 100+, а все что до 60 не превышение. Это у нас гаишники для простых смертных любят писать несоблюдение скоростного режима в соответствии с погодными условиями, дабы выгородить дорожников и самих себя, т.к. они должны контролировать этих дорожников. С адвокатом такое вряд ли пройдет. По видео видно, что снегопада в момент аварии нет, коллея наказана уже давно и она большая.
На мой взгляд правильнее было бы возбудить дело против того, кто отвечает за содержание дороги и кто их контролирует. Это было бы гораздо полезнее для всех жителей - может тогда к своим обязанностям дорожники стали бы относится лучше. А не найти крайнего водителя. Вот оказался здесь известный человек и сразу шумиха. А сколько простых водителей попадает в ДТП в аналогичных ситуациях, и не всегда с тяжелыми последствиями. И далеко не всегда это лихачи и пьяницы. Из коллеи выбросить может любого, так что теперь на 20 км/ч ездить из-за того, что кто то не делает свою работу? За наши, между прочим, деньги.
Этого Негодяева судить и наказывать надо уже только за то,что он не стал оказывать первую помощь пострадавшим.И таким плевать на то,что в каком состоянии находится дорожное полотно.Они,зная свою безнаказанность, ездят как им удобно.А в этом случае он,Негодяев,считает,что он хозяин города. А властные структуры у него в подчинении.
ответить
марик
1 0
Этого Негодяева судить и наказывать надо уже только за то,что он не стал оказывать первую помощь пострадавшим.И таким плевать на то,что в каком состоянии находится дорожное полотно.Они,зная свою безнаказанность, ездят как им удобно.А в этом случае он,Негодяев,считает,что он хозяин города. А властные структуры у него в подчинении.
Это кемеровская "элита", Тлиевские пособники. Он вмешается, даст знак и все успокоится, мы же все знаем, что это не первое и не последнее резонансное ДТП в Кузбассе-"территории добра". Найти все пути и лазейки, чтобы уйти от ответственности. Все бывает на дороге, но даже в такой ситуации первым делом нужно было звонить в "скорую помощь", оказать помощь пострадавшей , а не спасать свою "поганую шкуру". А защитникам- желаю хороших дорог, и зеленого света на светофорах, что бы избежать подобных случаев
ответить
Оставить комментарий
ВСЕ НОВОСТИ