Предчувствуя много минусов, но все же напишу. Адвокат хорошо знает законы и пользуется этим. Это что не правильно? Если там был накат и сильная коллеями, то именно это первопричина ДТП. Разговоры о превышении скорости высосана из пальца - по повреждениям на машине видно, что она не летела 100+, а все что до 60 не превышение. Это у нас гаишники для простых смертных любят писать несоблюдение скоростного режима в соответствии с погодными условиями, дабы выгородить дорожников и самих себя, т.к. они должны контролировать этих дорожников. С адвокатом такое вряд ли пройдет. По видео видно, что снегопада в момент аварии нет, коллея наказана уже давно и она большая.

На мой взгляд правильнее было бы возбудить дело против того, кто отвечает за содержание дороги и кто их контролирует. Это было бы гораздо полезнее для всех жителей - может тогда к своим обязанностям дорожники стали бы относится лучше. А не найти крайнего водителя. Вот оказался здесь известный человек и сразу шумиха. А сколько простых водителей попадает в ДТП в аналогичных ситуациях, и не всегда с тяжелыми последствиями. И далеко не всегда это лихачи и пьяницы. Из коллеи выбросить может любого, так что теперь на 20 км/ч ездить из-за того, что кто то не делает свою работу? За наши, между прочим, деньги.

Этого Негодяева судить и наказывать надо уже только за то,что он не стал оказывать первую помощь пострадавшим.И таким плевать на то,что в каком состоянии находится дорожное полотно.Они,зная свою безнаказанность, ездят как им удобно.А в этом случае он,Негодяев,считает,что он хозяин города. А властные структуры у него в подчинении.