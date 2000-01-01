Из-за малого количества пассажиров 1 января отменили некоторые пригородные рейсы. Как сообщает УТиС, 1 января будут убраны некоторые утренние рейсы.

101/1 — на 6:15 из п. Чистогорск;

102 — на 5:50 с ост."Березка", с 6:30 с Терехино;

103 — на 6:17 с ост. «АТС», 6:45 с Шорохово;

104 скорый — на 5:25 с ост. «АТС», 06:35 с п. Веселый;

105к ( короткий) — отмена всех рейсов;

короткий) — отмена всех рейсов; 105 — на 7:15 от Автовокзала, на 9:15 от Осинового плеса;

106 — на 6:20 от Автовокзала, 8:00 из Новоказанково;

107скорый — на 6:00 от АТС, 6:30 из п. Металлург;

110 — на 7:00 из п. Чистогорск;

188 — отмена всех рейсов.

Также в Управлении по транспорту и связи рассказали о том, как будет ходить транспорт в новогодние праздники.