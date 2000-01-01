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Как изменится жизнь кузбассовцев в 2017 году

Новокузнечанам станет сложнее уехать на автобусах 1 января: отменены рейсы

Сегодня 12:00
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Из-за малого количества пассажиров 1 января отменили некоторые пригородные рейсы. Как сообщает УТиС, 1 января будут убраны некоторые утренние рейсы.

  • 101/1 — на 6:15 из п. Чистогорск;
  • 102 — на 5:50 с ост."Березка", с 6:30 с Терехино;
  • 103 — на 6:17 с ост. «АТС», 6:45 с Шорохово;
  • 104 скорый — на 5:25 с ост. «АТС», 06:35 с п. Веселый;
  • 105к (короткий) — отмена всех рейсов;
  • 105 — на 7:15 от Автовокзала, на 9:15 от Осинового плеса;
  • 106 — на 6:20 от Автовокзала, 8:00 из Новоказанково;
  • 107скорый — на 6:00 от АТС, 6:30 из п. Металлург;
  • 110 — на 7:00 из п. Чистогорск;
  • 188 — отмена всех рейсов.

Также в Управлении по транспорту и связи рассказали о том, как будет ходить транспорт в новогодние праздники.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: mediakuzbass.ru
пригородные маршруты отмена рейсов расписание автобусов управление по транспорту и связи
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