Из-за малого количества пассажиров 1 января отменили некоторые пригородные рейсы. Как сообщает УТиС, 1 января будут убраны некоторые утренние рейсы.
- 101/1 — на 6:15 из п. Чистогорск;
- 102 — на 5:50 с ост."Березка", с 6:30 с Терехино;
- 103 — на 6:17 с ост. «АТС», 6:45 с Шорохово;
- 104 скорый — на 5:25 с ост. «АТС», 06:35 с п. Веселый;
- 105к (короткий) — отмена всех рейсов;
- 105 — на 7:15 от Автовокзала, на 9:15 от Осинового плеса;
- 106 — на 6:20 от Автовокзала, 8:00 из Новоказанково;
- 107скорый — на 6:00 от АТС, 6:30 из п. Металлург;
- 110 — на 7:00 из п. Чистогорск;
- 188 — отмена всех рейсов.
Также в Управлении по транспорту и связи рассказали о том, как будет ходить транспорт в новогодние праздники.