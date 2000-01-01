В сети опубликованы снимки проекта набережной Новокузнецка. Как ранее сообщал ВашГород.ру, набережная должна быть построена в 2017 году.

В 2017 году в районе будущей набережной сделают насыпь. После того, как она устоится, придут с проверкой Ростехнадзор, Минприроды и другие ведомства. Затем площадь засадят зеленью.

«Мы уже делаем укладку бордюров, асфальтную дорожку, но она будет короткая, это плохо. По сути, её надо будет продолжать и вести до Водоканала. А эта набережная появится в течение следующего года», — рассказал Сергей Кузнецов.