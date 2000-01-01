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Как изменится жизнь кузбассовцев в 2017 году

Как будет выглядеть набережная в Новокузнецке

Сегодня 15:00
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В сети опубликованы снимки проекта набережной Новокузнецка. Как ранее сообщал ВашГород.ру, набережная должна быть построена в 2017 году.

В 2017 году в районе будущей набережной сделают насыпь. После того, как она устоится, придут с проверкой Ростехнадзор, Минприроды и другие ведомства. Затем площадь засадят зеленью.

«Мы уже делаем укладку бордюров, асфальтную дорожку, но она будет короткая, это плохо. По сути, её надо будет продолжать и вести до Водоканала. А эта набережная появится в течение следующего года», — рассказал Сергей Кузнецов.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: http://nk-tv.net
строительсвто Лента набережная глава Новокузнецка

Комментарии (8)

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Да уж
3 2
Этож надо так изващенуться. Что за долбо2.71еб создал этот шедевр?
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555
2 1
Да не как она не будит выглядеть )) Узззззззпокойтесь !
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Митрич
0 1
Шпили-вилли:
"красота" - страшная сила!
Какая взаимосвязь между хлебными карточками с одной стороны, и новостью - с другой? Ваши тараканы? :-)))
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Шпили-вилли
1 0
Какая взаимосвязь между хлебными карточками с одной стороны, и новостью - с другой? Ваши тараканы? :-)))
Читайте внимательно, знаки препинания все стоят
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Митрич
0 3
Господа журнаГлисты от ВГ, есть расхожая пословица: "У кого что болит, тот о том и говорит!" Ваша, я бы сказал, весьма своеобразная манера выбирать темы для своих "постов" невольно наводит на мысль о ваших, как бы помягче сказать, психических отклонениях и "тайных вожделениях"..... :-)))
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