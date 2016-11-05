В школе № 89 Заводского района Новокузнецка снесли одну из стен в здании. Об этом журналистам ВашГород.ру сообщил новокузнечанин. Мужчина, утверждает, что документов на снос стены от соответствующих органов нет. А здание является старым и может рухнуть.
«В школе № 89
Результатом демонтажа образовалась трещина на несущей стене в месте сноса перегородки и трещины между плит перекрытий, которые видно на фото», — сообщил журналистам ВашГород.ру источник.
Председателем СТОСа, незамедлительно, было написано обращение в прокуратуру Заводского района по факту незаконного сноса перегородок. Также родительский комитет школы так же обратился с письмом к главе Новокузнецкого городского округа с опасениями безопасной эксплуатацией школы.