В школе № 89 Заводского района Новокузнецка снесли одну из стен в здании. Об этом журналистам ВашГород.ру сообщил новокузнечанин. Мужчина, утверждает, что документов на снос стены от соответствующих органов нет. А здание является старым и может рухнуть.

«В школе № 89 05.11.2016 г. была полностью снесена одна перегородка между кабинетами первого этажа, вторую перегородку сносить начали, но не успели. Председатель СТОС „Садовой“ обнаружил факт сноса перегородки, придя в кабинет СТОСа, который находится в школе в том же крыле что и сломаны перегородки. Проявив бдительность, председатель СТОСа поинтересовался у директора школы № 89 Ткачев В.А. на каком основании и какой организацией проводится демонтаж перегородок первого этажа. Ткачев В.А. пояснил, что снос перегородок проводится по его инициативе, собственными силами, а разрешительная и проектная документация по демонтажу перегородок ему не нужна, т.к. он сам более 10 лет был строителем.

Результатом демонтажа образовалась трещина на несущей стене в месте сноса перегородки и трещины между плит перекрытий, которые видно на фото», — сообщил журналистам ВашГород.ру источник.

Председателем СТОСа, незамедлительно, было написано обращение в прокуратуру Заводского района по факту незаконного сноса перегородок. Также родительский комитет школы так же обратился с письмом к главе Новокузнецкого городского округа с опасениями безопасной эксплуатацией школы.