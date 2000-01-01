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Новосибирцам советуют не выезжать за город

Какой будет жизнь в 3000 году — учёные

Сегодня 08:00
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К началу следующего тысячелетия станут возможными не только путешествия в космос, но и в разные точки планет с помощью силы разума. К таким выводам пришли американские учёные, сообщает «Мир24».

По словам исследователей, к 3000 году жители нашей планеты уже окончательно освоят космос, и путешествовать туда можно будет без каких-либо проблем. Также к этому времени жители Земли станут выше ростом, чем сейчас, а часть городов, в результате сдвига северного и южного полюсов, окажутся под водой.

Также эксперты утверждают, что к 3000 году люди уже познакомятся с инопланетными цивилизациями и в лабораторных условиях научатся преодолевать временное пространство.

Источник: ВашГород.ру
Источник фото: 333v.ru
исследования ученых инопланетяне

Комментарии (1)

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хмырь
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Ребята,а вот, если вы не тока такую знатную траву курить будете,а ещё и мухоморы употребите,то вам ещё и не это привидется....
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