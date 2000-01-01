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Новосибирцам советуют не выезжать за город

В России с 2017 года появился новый штраф для водителей

Сегодня 09:30
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С 1 января 2017 года в России меняются правила перевозки детей в автомобилях. Также запрещено оставлять ребенка младше семи лет в машине без взрослого, сообщает regnum.ru.

По новым правилам запрещено оставлять без присмотра в салоне автомобиля детей в возрасте до 7 лет. Теперь за это предусмотрен штраф в 500 рублей. Вместе с тем водителям разрешили перевозить детей старше семи лет без автокресла, но только на заднем сиденье.

А вот детей до 7 лет на переднем сиденье перевозить запрещается. Дети этой возрастной группы, согласно правил, вступающих в силу с 1 января 2017 года, можно перевозить исключительно на заднем сиденье автомобиля, и только в специальном автокресле.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: 7ya-media.com
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Комментарии (1)

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А когда вернут штрафы, собранные в предыдущие года и уволят пляцейских его выполнявших?
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