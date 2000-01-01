С 1 января 2017 года в России меняются правила перевозки детей в автомобилях. Также запрещено оставлять ребенка младше семи лет в машине без взрослого, сообщает regnum.ru.

По новым правилам запрещено оставлять без присмотра в салоне автомобиля детей в возрасте до 7 лет. Теперь за это предусмотрен штраф в 500 рублей. Вместе с тем водителям разрешили перевозить детей старше семи лет без автокресла, но только на заднем сиденье.

А вот детей до 7 лет на переднем сиденье перевозить запрещается. Дети этой возрастной группы, согласно правил, вступающих в силу с 1 января 2017 года, можно перевозить исключительно на заднем сиденье автомобиля, и только в специальном автокресле.