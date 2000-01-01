С 1 января вступили в силу изменения в Налоговом кодексе, оговаривающие увеличение акцизов на алкогольную продукцию и сигареты. Ставки по акцизам выросли на многие товары, сообщает «Интерфакс».

Так, например, ставка акциза на вина иностранного производства выросла в два раза — с 9 рублей до 18 рублей за литр. Акциз на крепкий алкоголь (доля спирта превышает 9 процентов) достиг 523 рублей за литр против 500 прежних.

Больше чем вдвое подскочил акциз на медовуху, пуаре и сидр: вместо 9 рублей за литр его цена составит 21 рубль. Столько же будет стоить акциз на пиво крепостью от 0,5 до 8,6%, правда, до сих пор его цена составляла 20 рублей за литр.

Ставка акциза на сигареты составляет 1 562 тысячи рублей за 1 тысячу штук плюс 14,5% расчетной стоимости (в 2016 году — 1 250 тысячи рублей). Кроме того, в России вводится акциз на электронные сигареты.

Отметим, повышение акцизов положительно скажется на состоянии регионов. Так как большую часть налоговых поступлений от акцизов получат субъекты России. Доля поступлений от акцизов в региональные бюджеты увеличена до 60 процентов.