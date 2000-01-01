В Киселевске кроссовер «Хёндай» столкнулся с ВАЗ 2107. От удара «Жигули» протаранили автомобиль «Шевроле Нива». ДТП произошло 1 января на улице Гурьевская около дома № 10.

«По предварительным данным, водитель автомобиля HYUNDAI IX 35 не выбрал безопасную скорость движения с учетом дорожных и метеорологических условий, в результате чего совершил лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ-2107, который двигался во встречном направлении. От удара автомобиль ВАЗ-2107 развернуло и по касательной совершил столкновение с автомобилем СHEVROLET NIVA», — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Кемеровской области.

В результате ДТП водитель ВАЗ 2107 скончался на месте. Также травмирован пассажир легковушки. Кроме этого, пострадал пассажир автомобиля «Хёндай».