Из-за сложных погодных условий кузбассовцам рекомендуют не ездить на личном транспорте. Также в эти дни лучше отказаться от дальних междугородних поездок.

«При движении будьте предельно внимательны и осторожны, избегайте резких маневров! Выбирайте скорость движения, дистанцию до попутных транспортных средств, а также боковой интервал, исходя из конкретных дорожных условий. Заранее снижайте скорость при приближении к перекресткам и пешеходным переходам.

Пешим участникам движения также стоит быть более осторожными. Из-за ухудшения видимости и образовавшихся снежных валов водители могут вовремя не заметить вас», — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Кемеровской области.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, В Новокузнецке сложные дорожные условия. Видимость на отдельных участках трассы почти нулевая. В связи с этим глава города Сергей Кузнецов дал распоряжение о перекрытии дороги Запсиб-Кузнецк.

Автомобилистов просят искать пути для объезда, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а по возможности отказаться от поездок на время непогоды.

Если всё-таки вы оказались в снежном плену или возникла чрезвычайная ситуация. Необходимо незамедлительно позвонить по следующим номерам телефонов дежурной части Управления ГИБДД по Кемеровской области — 8(3842) 38−07−11, 38−07−42.