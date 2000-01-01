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Миллионы пользователей останутся без WhatsApp

Сегодня 14:30
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Мессенджер для смартфонов WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей по всему миру. Старые операционные системы больше не смогут поддерживать это приложение, сообщают «РИА Новости».

«Эти гаджеты были важной частью нашей истории, однако они не способны поддерживать возможности, которые в будущем будут появляться в нашем приложении», — отметили разработчики.

WhatsApp перестанет функционировать на аппаратах с операционной системой Android 2.1−2.2, iOS до шестой версии, а также Windows Phone 7. Так, например, приложение престанет работать на устаревших смартфонах Apple и BlackBerry.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: topre.ru
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