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Из-за опасных погодных условий кузбассовцам лучше ограничить свои передвижения

Новогодний «подарок от нефтебаронов»: в Кузбассе вновь подорожал бензин

Сегодня 15:18
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С 1 января стоимость бензина в Новокузнецке выросла на 20 копеек. Теперь литр 92-го обойдётся в 34,05 рубля. Подорожал также и 95-й — теперь литр этого топлива стоит 37,3 — 37,35 рубля. Об этом сообщает Novokuznetsk.su.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в последний раз цены повышали в декабре 2016 года. Тогда Аи-92 подрожал тоже на 20 копеек. А в октябре 2016 года после неуклонного роста цены на топливо снизились на 10 копеек до 33.65 рублей за литр.

Для сравнения, в начале июня цена составляла всего 32.25 рубля. А, прошлым летом на заправках Новокузнецка Аи-92 стоил всего 29.50 рублей за литр. А 95-ый — 32.70.

Источник: ВашГород.ру
Источник фото: gpnbonus.ru
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Комментарии (1)

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nick
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какой заголовок, да да во всем виноваты барыги спекулянты.
только вот бензин поднялся в цене в связи с повышением акцизов, а повышение акцизов подписал всеми обожаемый царь

так,Что подарок от Путина
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