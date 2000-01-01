С 1 января стоимость бензина в Новокузнецке выросла на 20 копеек. Теперь литр 92-го обойдётся в 34,05 рубля. Подорожал также и 95-й — теперь литр этого топлива стоит 37,3 — 37,35 рубля. Об этом сообщает Novokuznetsk.su.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в последний раз цены повышали в декабре 2016 года. Тогда Аи-92 подрожал тоже на 20 копеек. А в октябре 2016 года после неуклонного роста цены на топливо снизились на 10 копеек до 33.65 рублей за литр.

Для сравнения, в начале июня цена составляла всего 32.25 рубля. А, прошлым летом на заправках Новокузнецка Аи-92 стоил всего 29.50 рублей за литр. А 95-ый — 32.70.