В Новокузнецком районе иномарка протаранила пассажирский автобус. ДТП произошло 31 декабря на трассе «Осинники — Сосновка».

«По предварительным данным, водитель автомобиля „Тойота Карина“ нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и совершил столкновение со встречным автобусом МАЗ-206 068», — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Кемеровской области.

Как сообщал Novokuznetsk.su, для устранения последствий ДТП на место выезжала оперативная группа из 10 спасателей.

В результате ДТП водитель иномарки и его супруга были смертельно травмированы, а их несовершеннолетний ребенок и еще 5 пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.