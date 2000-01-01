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Метели и снег задержатся в Новосибирске

ДТП с автобусом под Новокузнецком: 2 человека погибли, 6 — пострадали

Сегодня 17:00
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В Новокузнецком районе иномарка протаранила пассажирский автобус. ДТП произошло 31 декабря на трассе «Осинники — Сосновка».

«По предварительным данным, водитель автомобиля „Тойота Карина“ нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и совершил столкновение со встречным автобусом МАЗ-206 068», — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Кемеровской области.

Как сообщал Novokuznetsk.su, для устранения последствий ДТП на место выезжала оперативная группа из 10 спасателей.

В результате ДТП водитель иномарки и его супруга были смертельно травмированы, а их несовершеннолетний ребенок и еще 5 пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: drom.ru
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Комментарии (5)

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Елена
4 0
Водитель тоже позже умер, это были муж и жена, дочь травмирована.
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житель
8 3
Машин по накупили, а ездить не научились.
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КоляYeti 11308
3 0
Как так - свою семью, своего ребёнка везти на такой скорости, чтобы не контролировать ситуацию - пусть его черти в аду спросят!
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Митрич
0 0
топливник:
Со всех спросят , когда время настанет . Только у каждого оно своё
Какая взаимосвязь между хлебными карточками с одной стороны, и новостью - с другой? Ваши тараканы? :-)))
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