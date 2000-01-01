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Метели и снег задержатся в Новосибирске

В Новокузнецке открыли движение по дороге

Сегодня 17:15
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Движение автотранспорта на автодороге, соединяющей Кузнецкий и Заводской районы города Новокузнецка, восстановлено. Как ранее сообщал ВашГород.ру, из-за сложных дорожных условий глава города Сергей Кузнецов дал распоряжение о перекрытии дороги Запсиб-Кузнецк.

Тем не менее, в ОГИБДД Новокузнецка рекомендуют водителям неукоснительно соблюдать скоростной режим, держать при движении дистанцию и боковой интервал, не выходить на обгон, не убедившись в безопасности манёвра.

Из-за наледи на проезжей части тормозной путь автомобиля увеличивается в несколько раз, поэтому особенно внимательными следует быть при подъезде к пешеходным переходам.

Пешеходов в этой ситуации также просят быть бдительнее и убеждаться, что транспортные средства на всех полосах для движения остановились.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: trishurupa.ru
Кузнецк-Запсиб дорожное движение перекрыто движение

Комментарии (2)

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Митрич
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Какая взаимосвязь между хлебными карточками с одной стороны, и новостью - с другой? Ваши тараканы? :-)))
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алекс
0 0

РВАЛИ--=-ПОВОД СОБАКИ........................................................ 31 декабря 2016 13:31
0 0
............................................................В КРОВЬ СДИРАЯ ---ЛАДОНИ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................---ПОКА---ДО ВСТРЕЧИ---ВОВА.............................................................................................
ПРЯМ---ЩАС---ПРИХОДИ---КЛЯНУСЬ---ДВЕРЬ ОТКРОЮ---С НОЖОМ..........................................................................ВСЕМ---ПРИВЕТ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................------ПРОТУПИЛ---Я УЖЕ ИГРАЛ.....................В ЭТУ ---ИГРУ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................---Я ЖДУ.....................---НЕ ПРИЕЗЖАЙТЕ....................
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