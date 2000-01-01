Движение автотранспорта на автодороге, соединяющей Кузнецкий и Заводской районы города Новокузнецка, восстановлено. Как ранее сообщал ВашГород.ру, из-за сложных дорожных условий глава города Сергей Кузнецов дал распоряжение о перекрытии дороги Запсиб-Кузнецк.

Тем не менее, в ОГИБДД Новокузнецка рекомендуют водителям неукоснительно соблюдать скоростной режим, держать при движении дистанцию и боковой интервал, не выходить на обгон, не убедившись в безопасности манёвра.

Из-за наледи на проезжей части тормозной путь автомобиля увеличивается в несколько раз, поэтому особенно внимательными следует быть при подъезде к пешеходным переходам.

Пешеходов в этой ситуации также просят быть бдительнее и убеждаться, что транспортные средства на всех полосах для движения остановились.