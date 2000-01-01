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Назван фрукт, помогающий бороться с вирусными заболеваниями

Сегодня 08:00
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Любимые многими бананы облегчают состояние при ОРВИ, гриппе и даже вирусе иммунодефицита человека. Такое заявление сделала международная группа учёных после проведения множества исследований. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Учёные заявили, что в составе бананов есть белок H84T, который определяет вирусы по входящим в их состав сахарам и блокируют их размножение.

Таким образом, систематическое употребление в пищу бананов способствует более быстрому и лёгкому выздоровлению от вирусных заболеваний.

Напомним, показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в Кузбассе на сегодняшний день выше эпидемического порога на 22,8%. К концу декабря 2016 года в Кемеровской области резко увеличилось количество заболевших гонконгским гриппом. За минувшую неделю таких больных стало больше почти в два раза. К 18 декабря было зарегистрировано лишь два случая, а к 25 — уже девять.

Автор: Михайлова Ольга
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: Мир Диет
грипп фрукты при гриппе

Комментарии (12)

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16 0
Здорово смахивает на завлекательную для покупателей рекламу, уши торгашей торчат.
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z
6 0
Здорово смахивает на завлекательную для покупателей рекламу, уши торгашей торчат.
в прошлом году были апельсины, до этого хурма, тут главное чтобы люди не думали и потребляли все что им скажут, и не думали о качестве воды заводских выбросах ... да хдравствует журнаглюкство.
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Анонимный пользователь
0 1
Бананы дешовые надо попробовать. и вкуснее всяко разно чем лекарства.
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anatoly
5 0
Как всегда, эти «английские учёные» вполне заслуженно вызывают смех. В стране, которая издавна жила за счёт пиратства, наркоторговли и разбоя, науки никогда не было, да и быть не могло...
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более того, занзибарские ученые из института имени первого закона термодинамики установили,
1 0
при правильной дозировке, банан ака Musa Рaradisiaca, способствует выработке стойкого иммунитета, помимо прочего, к двум взаимоаннигилирующимся солнечным волнам над кузбассией, несущим малый ледниковый период; к эффекту 3000-го года, к мутирующему вирусу ВИЧ, а также к релевалентным антителам на великолепные статьи на ВГ.

Истинно так.
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совершенно верно, Анатоль,
1 0
Как всегда, эти «английские учёные» вполне заслуженно вызывают смех. В стране, которая издавна жила за счёт пиратства, наркоторговли и разбоя, науки никогда не было, да и быть не могло...
свирепые конкистадоры Чарльз Дарвин и Уильям Шекспир, безжалостные наркоторговцы Исаак Ньютон и Александр Флеминг, ужасные разбойники Джордж Стефенсон и Александр Белл.

Что может явить миру Юнион Джек? - сборище изгоев.
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Венz
2 0
Как всегда, эти «английские учёные» вполне заслуженно вызывают смех. В стране, которая издавна жила за счёт пиратства, наркоторговли и разбоя, науки никогда не было, да и быть не могло...
Написано не английские ученые, а международная группа ученых. Кстати, у нас в РФ тоже полно "ученых", особенно академиков и особенно среди чиновников никакого отношения к науке не имеющих. Есть даже среди и члены зарубежных академий.
Хорошая штука высокая должность и большие деньги! Вот только к науке и прогрессу это, как правило, никакого отношения не имеет.
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))))))
0 2
На одних сайтах пишут о 26 загадочных ученых с разных стран мира в раз озаботившихся темой бананов, на других сайтах пишут о ученых из 26 стран. Но гуглу неведомо о личностях этих ученых, из каких стран они и первоисточника на них.
Подозрение что эти ученые женского пола, обделенные мужским вниманием, озабоченные темой дополнительных полезных свойств бананов.
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местный-2
2 0
" международная группа учёных"---ОПГ теперь так начали называть?
Наверно про неурожай с бананами будет следующее заявление/исследование?
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Настя
0 0
Мне всегда говорили, что в фруктах витамины и во время болезни их надо есть.
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нет, Настенька,
0 0
Мне всегда говорили, что в фруктах витамины и во время болезни их надо есть.
пока вы не будете правильно расставлять знаки препинания, - витамины бессильны.
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эххехе
0 0
свирепые конкистадоры Чарльз Дарвин и Уильям Шекспир, безжалостные наркоторговцы Исаак Ньютон и Александр Флеминг, ужасные разбойники Джордж Стефенсон и Александр Белл.

Что может явить миру Юнион Джек? - сборище изгоев.
Дарвин создал спорную теорию в упор не замечая то, что не укладывалось в ее рамки. Бренд "Шекспир" создали представители романтизма и викторианцы спустя 300 лет после его смерти, авторство многих его вещей спорно, приписано ему спустя столетия, и сам он не брезговал плагиатом, тему Ромео и Джульетта совладелец театральной компании скоммуниздил у бедного своего собрата по перу. Белл натурализованный гражданин США, как шотландец он никто, не постеснялся назваться изобретателем телефона, стырив идею патента Антонио Меуччи, что признано сейчас.
Чего не вспомнить выдачу королеских лицензий на пиратство? с присвоением королями титула рыцарь пиратам особо много сдавших в королевскую казну награбленого?
Вспомнить еще что англичане родоначальники пищевых добавок. Уже 150 лет назад в викторианскую эпоху травили своих граждан хлебом, в который добавляли 30% от массы гипс и квасцы, чтобы хлеб был белым, такой белый хлеб считалось есть престижным и он лучше распродавался. Прокисшее молоко не выливали, в него продавцы сыпали щелочь и молоко на вкус становилось свежим, а болезнетворные бактерии никуда не девались. Народ массово болел гастритами и язвами желудков от такого молока, много детей вообще медленно умирали от такого молока. А хлеб с молоком у них тогда были основными продуктами.
Да и вообще, что десяток знаменитых имен по сравнению с тем что творили англичане с десятками миллионов людей в своих колониях на протяжении веков, их рабовладельческий строй на протяжении веков!
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