Любимые многими бананы облегчают состояние при ОРВИ, гриппе и даже вирусе иммунодефицита человека. Такое заявление сделала международная группа учёных после проведения множества исследований. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Учёные заявили, что в составе бананов есть белок H84T, который определяет вирусы по входящим в их состав сахарам и блокируют их размножение.

Таким образом, систематическое употребление в пищу бананов способствует более быстрому и лёгкому выздоровлению от вирусных заболеваний.

Напомним, показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в Кузбассе на сегодняшний день выше эпидемического порога на 22,8%. К концу декабря 2016 года в Кемеровской области резко увеличилось количество заболевших гонконгским гриппом. За минувшую неделю таких больных стало больше почти в два раза. К 18 декабря было зарегистрировано лишь два случая, а к 25 — уже девять.