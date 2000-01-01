Проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования с 1 января 2017 года стал дороже почти на 4%. Билеты в купейные вагоны, СВ и вагоны-люкс подорожали на 5%. Об этом сообщает Российская газета со ссылкой на пресс-службу ОАО «РЖД».

Цены на железнодорожные билеты проиндексировали с 1 января 2017 года в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы.

Проезд в плацкартных и общих вагонах с нового года стал дороже на 3,9%. В зависимости от сезона стоимость билетов будет меняться, как это бывает каждый год.

Проезд в более комфортабельных купейных вагонах, СВ и вагонах-люкс увеличили на 5%. Пока это коснулось лишь тех поездов, которые не входят в систему динамического ценообразования (когда цены на билеты зависят от дня недели, сезона, спроса и количества проданных билетов). Издание сообщает, что к концу 2017 года эта система распространится почти на все поезда.

Напомним, ранее ВашГород.ру сообщал, что в декабре 2016 в России изменились правила продажи железнодорожных билетов. На все поезда дальнего следования стало разрешено приобретать билеты за 60 дней до поездки. Правило касается всех поездов, курсирующих по России. Раньше за 60 суток можно было приобрести билеты только на некоторые поезда международного сообщения и скоростные поезда, отправляющиеся из Москвы в Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Самару. Билеты на все остальные поезда по России можно было купить не ранее, чем за 45 дней до поездки.