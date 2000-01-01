Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#НОВЫЙГОД #ВОПРОСДНЯ
Метели и снег задержатся в Новосибирске

В России подорожали билеты на проезд в поездах

Сегодня 09:30
639

Проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования с 1 января 2017 года стал дороже почти на 4%. Билеты в купейные вагоны, СВ и вагоны-люкс подорожали на 5%. Об этом сообщает Российская газета со ссылкой на пресс-службу ОАО «РЖД».

Цены на железнодорожные билеты проиндексировали с 1 января 2017 года в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы.

Проезд в плацкартных и общих вагонах с нового года стал дороже на 3,9%. В зависимости от сезона стоимость билетов будет меняться, как это бывает каждый год.

Проезд в более комфортабельных купейных вагонах, СВ и вагонах-люкс увеличили на 5%. Пока это коснулось лишь тех поездов, которые не входят в систему динамического ценообразования (когда цены на билеты зависят от дня недели, сезона, спроса и количества проданных билетов). Издание сообщает, что к концу 2017 года эта система распространится почти на все поезда.

Напомним, ранее ВашГород.ру сообщал, что в декабре 2016 в России изменились правила продажи железнодорожных билетов. На все поезда дальнего следования стало разрешено приобретать билеты за 60 дней до поездки. Правило касается всех поездов, курсирующих по России. Раньше за 60 суток можно было приобрести билеты только на некоторые поезда международного сообщения и скоростные поезда, отправляющиеся из Москвы в Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Самару. Билеты на все остальные поезда по России можно было купить не ранее, чем за 45 дней до поездки.

Автор: Михайлова Ольга
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: Республика
РЖД билеты на поезд

Комментарии (9)

Добавить комментарий
z
7 0
Коммерческое сдерживание повального бегства из регионов в резиновую.
ответить
Венz
5 0
Вроде официальный хозяин РЖД российское правительство. Получается это оно гнобит прессует свой народ. Не с проста туда председателем совета директоров поставили Дворковича.
Пустили ... в огород.
Иногда думаю, а как он и его коллеги справляются со своими обязанностями? Ведь у них, у каждого по 5-10 постов, читай каждый в нескольких местах "трудится"! Они, конечно, все там сегодня "академики", но может по этой причине страна регрессирует.
ответить
Анонимный пользователь
0 10
Ой ну 4 процента это не прям какие деньги! Прям разорились все.
ответить
алекс
5 0
Еще нужно поднять в два раза, иначе мы экономику не поднимем!
ответить
Вот так вот!
0 0
Еще нужно поднять в два раза, иначе мы экономику не поднимем!
Главный сказал, что с экономикой все в порядке, уже достигли дна и сейчас начнем вставать с колен.
ответить
КоляYeti 11330
1 0
Вроде официальный хозяин РЖД российское правительство. Получается это оно гнобит прессует свой народ. Не с проста туда председателем совета директоров поставили Дворковича.
Пустили ... в огород.
Иногда думаю, а как он и его коллеги справляются со своими обязанностями? Ведь у них, у каждого по 5-10 постов, читай каждый в нескольких местах "трудится"! Они, конечно, все там сегодня "академики", но может по этой причине страна регрессирует.
Конешно, кто же ещё может гнобить, то же и с акцизами на бензин и всё остальное - искусственное взвинчивание инфляции вынуждает людей выживать от зарплаты до зарплаты, а не ************ с "достояния народа" как в "ОАЕ и Швециях", а Гаранту позволяет демонстрировать "бурную деятельность" в преодолении тягот им же создаваемых для населения страны (Крым, Сирия-санкции) и так более 15 лет... И лучше не будет, пока он действительный гарант чинушам Кремля и менеджерам Правлений.
ответить
11111
0 0
Комфорт с такой регулЯрностью не растет. Скорость тоже оставляет делать лучшего 4 дня до Анапы в 21 веке это архаизм самолетом дешевле чем в купе плюс денег не надо тратить на ту же еду.
ответить
Дальнее следование только самолетом
0 0
Вон до Москвы Можно на самолёте дешевле долететь чем на поезде уже.
ответить
Венz
1 0
Вон до Москвы Можно на самолёте дешевле долететь чем на поезде уже.
Думается это не на долго.
ответить
Оставить комментарий
ВСЕ НОВОСТИ