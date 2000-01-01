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Во сколько кузбассовцам обошлись новогодние подарки — Кемеровостат

Сегодня 11:00
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Кемеровостат опубликовал средние цены на самые распространённые товары, которые дарят на Новый год друг другу кузбассовцы.

В декабре 2016 года часы наручные в кузбасских магазинах в среднем стоили около 1 600 рублей. Конструктор детский пластмассовый — 500 рублей. Фотоаппарат — 6 821 рубль. Крем для лица, 100-граммовая баночка, — 427 рублей. Мягкая игрушка в подарок стоила 407 рублей. Комплект постельного белья 1,5-спального из хлопчатобумажной ткани — 1 344 рубля. Книга детективно-приключенческого жанра стоила почти 325 рублей. Смартфон — 8 602 рубля. Планшетный компьютер обошёлся кузбассовцам в среднем в 12 433 рубля.

Статистика новогодних подарков приведена по ценам на декабрь 2016 года.

Напомним, сайт ВашГород.ру публиковал антирейтинг новогодних подарков. Среди презентов, которые категорически не рекомендуется дарить в Новый год — носки, кастрюли, фартуки, духи, косметика и многое другое.

Автор: Михайлова Ольга
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: Зарубежная музыка
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Комментарии (3)

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Анонимный пользователь
2 4
А где шарф? Я мужу подарила шарф. Я ему почти каждый год дарю по шарфу. Это у нас уже традиция на НГ)
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На Ваших шарфах,
12 0
А где шарф? Я мужу подарила шарф. Я ему почти каждый год дарю по шарфу. Это у нас уже традиция на НГ)
подаренных за все это время, Ваш муж, должон, связав длинный канат, сбежать. Аки Монте Кристо из замка Иф.
Ну или вздернуться от такого великолепия и разнообразия.
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Катерина
0 0
Да с подарками беда. Самый дешевый подарок - это книга. И никто их не читает. а когда в магазинах книг не было, их искали и мечтали купить.
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