Кемеровостат опубликовал средние цены на самые распространённые товары, которые дарят на Новый год друг другу кузбассовцы.

В декабре 2016 года часы наручные в кузбасских магазинах в среднем стоили около 1 600 рублей. Конструктор детский пластмассовый — 500 рублей. Фотоаппарат — 6 821 рубль. Крем для лица, 100-граммовая баночка, — 427 рублей. Мягкая игрушка в подарок стоила 407 рублей. Комплект постельного белья 1,5-спального из хлопчатобумажной ткани — 1 344 рубля. Книга детективно-приключенческого жанра стоила почти 325 рублей. Смартфон — 8 602 рубля. Планшетный компьютер обошёлся кузбассовцам в среднем в 12 433 рубля.

Статистика новогодних подарков приведена по ценам на декабрь 2016 года.

Напомним, сайт ВашГород.ру публиковал антирейтинг новогодних подарков. Среди презентов, которые категорически не рекомендуется дарить в Новый год — носки, кастрюли, фартуки, духи, косметика и многое другое.