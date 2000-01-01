В Кузбассе уже несколько дней почти непрерывно идёт снег. Кого-то этот факт радует, кого-то огорчает. Пользователи соцсетей ярко и эмоционально выражают противоположные мнения по поводу столь сильного снегопада и сопровождают их многочисленными снимками.

Жительница Берёзовского по имени Милана сфотографировала засыпанные снегом машины на парковке и жизнерадостно прокомментировала: «Хорошая зарядочка на 2 января))».

А вот у кемеровчанки Ксении из-за снегопада совсем не радужное настроение. «Улица Барабинская посёлок Крутой. Месяц звоним в администрацию, дорожное управление, реакции ноль. На соседней улице сгорел дом, пожарная не могла проехать. Такого ужасного состояния дорог ещё не когда не было!»

Возмущение состоянием дорог сквозит и в сообщении жителя Мариинска Юрия: «Съезд с пер. Шоссейного на 3 Нагорную, столица области г. Кемерово. Последний раз грейдер здесь слышали 1 декабря. Больше это не дорога, её нет, теперь это направление. На фото видно, что на брюхе сидит рав 4, и теперь не въехать, не выехать».

И снова фото с позитивным настроем. «Погода радует… Даже машины предлагают развлечения», — пишет кемеровчанин Павел, разглядев в заметённом снегом автомобиле детскую горку.

Напомним, накануне, 2 января, из-за плохой видимости и сложных дорожных условий глава Новокузнецка Сергей Кузнецов дал распоряжение о перекрытии дороги Запсиб-Кузнецк. Трассу закрыли на несколько часов.