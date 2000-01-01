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Крупный сотовый оператор установил «плату за молчание»

Сегодня 14:00
2037

«Мегафон» вводит более жёсткие условия для тех абонентов, которые не пользуются услугами связи. С 13 января 2017 года оператор устанавливает «плату за молчание» Об этом сообщает novokuznetsk.su.

Изменения коснутся всех тарифов «Мегафона», кроме линейки «Всё включено».

Если абонент не звонит более 90 дней подряд на голосовом тарифе и не пользуется интернетом более 180 дней подряд на тарифном плане передачи данных, то с его счёта будут списывать по 5 рублей в сутки.

Деньги будут списывать со счёта до тех пор, пока на нём не останется средств, или пока абонент не совершит какое-либо действие. Абонента-молчуна исключат из базы абонентов, однако клиент всегда может вернуться.

Напомним, ранее ВашГород.ру писал об услуге мобильных операторов, о которой многие не знают. При этом некоторые пользуются ею и платят за неё. Принцип следующий: если у друга подключён «Гудок» и во время звонка ему вы нажмёте кнопку *, услуга автоматически подключится и вам. Как узнал ВашГород.ру, не все операторы сообщают абоненту о новой услуге, за которую ему придётся платить. Добавим, абонентская плата за опцию — от 60 рублей в месяц.

Автор: Михайлова Ольга
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: OtvetProst.com
Мегафон плата за молчание

Комментарии (8)

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Анонимный пользователь
5 18
Чего проще. Не пользуешься, откажись. если люди не понимают. их заставляют платить.
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1
11 6
Надо в банках такую же систему. Не пришел за деньгами со вклада в срок, списывать начать)))
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!
25 0
на мегафоне эта шняга уже давно и списывают не по 5 рублей, а по 15 р в сутки. правда я не засекал сколько конкретно списывается со счета. телефон болтается в качестве запасного, пополняю баланс очень редко. решил проверить баланс, помню что на счете было 80-90 рублей, проверил и офигел - на счету был НОЛЬ. потом полез в тырнет начал гуглить про то как исчезают деньги с мегафона и выяснилось, что мегафон в одностороннем порядке НЕЗАКОННО начал "воровать" деньги "молчунов" еще с 2015 года - ссыль:
banki*ru/news/lenta/?id=8520528

если сегодняшние 5 рублей это не утка, то это не ужесточение, а наоборот послабление. но один фиг это незаконно, так как при подключении номера (заключении договора) этой "услуги" не было в договоре и так как это считается ухудшением условий договора для абонента, а так же существенным условием принятым другой стороной в одностороннем порядке, то данная "плата за молчание" - НЕЗАКОННА. к тарифному плану эта "услуга" не имеет отношения, так как по тарифу деньги взывмаются за РАЗГОВОР, а не за молчание. это тоже самое если бы вам сбербанк или другой банк обнулял ваш банковский счет за то, что ты не снимаешь (или не пополняешь) с него деньги например в течение месяца. это ГРАБЕЖ!

необходимо подать коллективный иск в суд. думаю, что выиграть это дело возможно, но нужно бороться вместе, т.к. это СИСТЕМА. один против нее не воин.
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Евгений
0 0
на мегафоне эта шняга уже давно и списывают не по 5 рублей, а по 15 р в сутки. правда я не засекал сколько конкретно списывается со счета. телефон болтается в качестве запасного, пополняю баланс очень редко. решил проверить баланс, помню что на счете было 80-90 рублей, проверил и офигел - на счету был НОЛЬ. потом полез в тырнет начал гуглить про то как исчезают деньги с мегафона и выяснилось, что мегафон в одностороннем порядке НЕЗАКОННО начал "воровать" деньги "молчунов" еще с 2015 года - ссыль:
banki*ru/news/lenta/?id=8520528

если сегодняшние 5 рублей это не утка, то это не ужесточение, а наоборот послабление. но один фиг это незаконно, так как при подключении номера (заключении договора) этой "услуги" не было в договоре и так как это считается ухудшением условий договора для абонента, а так же существенным условием принятым другой стороной в одностороннем порядке, то данная "плата за молчание" - НЕЗАКОННА. к тарифному плану эта "услуга" не имеет отношения, так как по тарифу деньги взывмаются за РАЗГОВОР, а не за молчание. это тоже самое если бы вам сбербанк или другой банк обнулял ваш банковский счет за то, что ты не снимаешь (или не пополняешь) с него деньги например в течение месяца. это ГРАБЕЖ!

необходимо подать коллективный иск в суд. думаю, что выиграть это дело возможно, но нужно бороться вместе, т.к. это СИСТЕМА. один против нее не воин.
Такая ситуация, когда списали все деньги за молчание тоже была! На мегафоне, на билайне. Это полнейшее нарушение прав потребителя. Есть два пути: 1). Собрать голоса для подачи на них в конституционный суд; 2). Всем отказаться от пользования месяцев на шесть. Хотя будет ли толк? Не знаю. На капремонт умные люди подали в конституционный, но (думаю, под давление всяких "нужных" людей, отозвали) отмены поборов не произошло... Пока будет частная собственность на информационные ресурсы, на народные ресурсы, на недра и т.д. и т.п., придётся всё терпеть и платить...
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Александр
6 0
Такая ситуация, когда списали все деньги за молчание тоже была! На мегафоне, на билайне. Это полнейшее нарушение прав потребителя. Есть два пути: 1). Собрать голоса для подачи на них в конституционный суд; 2). Всем отказаться от пользования месяцев на шесть. Хотя будет ли толк? Не знаю. На капремонт умные люди подали в конституционный, но (думаю, под давление всяких "нужных" людей, отозвали) отмены поборов не произошло... Пока будет частная собственность на информационные ресурсы, на народные ресурсы, на недра и т.д. и т.п., придётся всё терпеть и платить...
Держать на счете телефона не более 15 ₽, пусть Х.Й сосут!
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Миша
0 0
на мегафоне эта шняга уже давно и списывают не по 5 рублей, а по 15 р в сутки. правда я не засекал сколько конкретно списывается со счета. телефон болтается в качестве запасного, пополняю баланс очень редко. решил проверить баланс, помню что на счете было 80-90 рублей, проверил и офигел - на счету был НОЛЬ. потом полез в тырнет начал гуглить про то как исчезают деньги с мегафона и выяснилось, что мегафон в одностороннем порядке НЕЗАКОННО начал "воровать" деньги "молчунов" еще с 2015 года - ссыль:
banki*ru/news/lenta/?id=8520528

если сегодняшние 5 рублей это не утка, то это не ужесточение, а наоборот послабление. но один фиг это незаконно, так как при подключении номера (заключении договора) этой "услуги" не было в договоре и так как это считается ухудшением условий договора для абонента, а так же существенным условием принятым другой стороной в одностороннем порядке, то данная "плата за молчание" - НЕЗАКОННА. к тарифному плану эта "услуга" не имеет отношения, так как по тарифу деньги взывмаются за РАЗГОВОР, а не за молчание. это тоже самое если бы вам сбербанк или другой банк обнулял ваш банковский счет за то, что ты не снимаешь (или не пополняешь) с него деньги например в течение месяца. это ГРАБЕЖ!

необходимо подать коллективный иск в суд. думаю, что выиграть это дело возможно, но нужно бороться вместе, т.к. это СИСТЕМА. один против нее не воин.
Прежде чем обратиться в суд, надо выйти на сайт "Роскомнадзор", почитать там обращения граждан и ответы этой службы, можно там и свой вопрос задать. Без заключения Роскомнадзора о наличии нарушения Закона о связи в Вашем конкретном случае, чрезвычайно трудно будет в суде что-либо доказать. Вам понадобится очень специфический адвокат, а юристы оператора, на которого жалуетесь, в суде столько лапши навешают, что любого адвоката в тупик заведут. Получив заключение Роскомнадзора, Вы гарантировано выиграете суд.
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Я
0 0
Да у всех операторов такая тема, ВГ кто-то заслал из конкурентов!
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