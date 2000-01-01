«Мегафон» вводит более жёсткие условия для тех абонентов, которые не пользуются услугами связи. С 13 января 2017 года оператор устанавливает «плату за молчание» Об этом сообщает novokuznetsk.su.

Изменения коснутся всех тарифов «Мегафона», кроме линейки «Всё включено».

Если абонент не звонит более 90 дней подряд на голосовом тарифе и не пользуется интернетом более 180 дней подряд на тарифном плане передачи данных, то с его счёта будут списывать по 5 рублей в сутки.

Деньги будут списывать со счёта до тех пор, пока на нём не останется средств, или пока абонент не совершит какое-либо действие. Абонента-молчуна исключат из базы абонентов, однако клиент всегда может вернуться.

Напомним, ранее ВашГород.ру писал об услуге мобильных операторов, о которой многие не знают. При этом некоторые пользуются ею и платят за неё. Принцип следующий: если у друга подключён «Гудок» и во время звонка ему вы нажмёте кнопку *, услуга автоматически подключится и вам. Как узнал ВашГород.ру, не все операторы сообщают абоненту о новой услуге, за которую ему придётся платить. Добавим, абонентская плата за опцию — от 60 рублей в месяц.