Корейский производитель цифровой и бытовой техники «Самсунг» назвал цену на новые модели смартфонов Galaxy A5 и А7. Новинки появятся в продаже в 2017 году. Об этом сообщает Федеральное бизнес-агентство «Экономика сегодня».

Galaxy A5 можно будет купить за 380 долларов, а Galaxy A7 — за 425 долларов. При покупке нового смартфона владельцам будут вручать гарнитуру в подарок.

Презентация Galaxy A состоится 4 января в Лос-Анджелесе, пишут СМИ. Сообщается, что в новых моделях улучшат фотокамеры и процессоры. У смартфонов будет защита от воды и усиленный корпус.

Напомним, в середине августа 2016 года по всему миру стартовали продажи новых смартфонов Samsung Galaxy Note 7. Однако, обладатели новинки столкнулись с серьезной проблемой. Во время зарядки или после нее гаджеты взрывались или загорались. 11 октября Samsung сообщил, что прекращает производство и продажи новой модели. Представители Samsung также официально призвали всех владельцев перестать эксплуатировать смартфон и отключить его.