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Стало известно, сколько будут стоить новые смартфоны известного бренда в 2017 году

Сегодня 16:30
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Корейский производитель цифровой и бытовой техники «Самсунг» назвал цену на новые модели смартфонов Galaxy A5 и А7. Новинки появятся в продаже в 2017 году. Об этом сообщает Федеральное бизнес-агентство «Экономика сегодня».

Galaxy A5 можно будет купить за 380 долларов, а Galaxy A7 — за 425 долларов. При покупке нового смартфона владельцам будут вручать гарнитуру в подарок.

Презентация Galaxy A состоится 4 января в Лос-Анджелесе, пишут СМИ. Сообщается, что в новых моделях улучшат фотокамеры и процессоры. У смартфонов будет защита от воды и усиленный корпус.

Напомним, в середине августа 2016 года по всему миру стартовали продажи новых смартфонов Samsung Galaxy Note 7. Однако, обладатели новинки столкнулись с серьезной проблемой. Во время зарядки или после нее гаджеты взрывались или загорались. 11 октября Samsung сообщил, что прекращает производство и продажи новой модели. Представители Samsung также официально призвали всех владельцев перестать эксплуатировать смартфон и отключить его.

Автор: Михайлова Ольга
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: SakhaPress.ru
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Комментарии (3)

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Гоша
9 0
Ну вот нахрена нам цены в долларах???
Мы вроде в России живём??
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.
2 0
При покупке нового смартфона владельцам будут вручать гарнитуру в подарок.
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При покупке нового ВАЗа владельцам будут вручать кресло пассажира в подарок.
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Димон
6 0
1. Смысла во флагмане нет
Большинство людей покупает флагманские смартфоны для общения в соцсетях, селфи с котиками, музыки и «легких игр»: Subway Surfers, Cut the Rope. С такими задачами с легкостью справится устройство и за гораздо меньшие деньги. Тогда зачем платить больше?
2. Был флагман — нет флагмана
Производители смартфонов, как правило, обновляют свои флагманские модели раз в год. Получается, что морально ваше навороченное устройство устаревает раз в год, а в случае с Sony – вовсе раз в полгода. Если за флагманскими характеристиками практически не угнаться, зачем тогда пытаться делать это в принципе?
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