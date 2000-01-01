Захарова Надежда Константиновна 1945 года рождения ушла из дома по улице Сеченова в Новокузнецке 29 декабря около 15 часов и не вернулась. Об этом сообщает в своей группе в соцсети «ВКонтакте» поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» Кузбасс.

Отмечается, что женщина страдает потерей памяти и нуждается в медицинской помощи.

Волонтёры сообщают приметы разыскиваемой: рост 163 см, телосложение плотное, волосы короткие, чёрные с проседью, глаза серо-жёлто-зелёные.

Женщина была одета в чёрную куртку без капюшона, синие джинсы, чёрные ботинки и чёрную шапку.

С собой у пенсионерки была чёрная кожаная сумка с документами.

Волонтёры «Лиза Алерт» просят всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей звонить по телефону: 8−960−909−04−46