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Метели и снег задержатся в Новосибирске

В Новокузнецке разыскивают участников катания на сноубордах по улице Кирова

Сегодня 14:30
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Сотрудники ГИБДД заинтересовались личностями участников заезда на сноубордах по главной улице Новокузнецка. Экстремалам грозит административная ответственность, пишет Правоохранительный портал Кузбасса.

Напомним, в Новокузнецке двое сноубордистов решили опробовать «пухляк» не на горнолыжных склонах, а прямо на улице Кирова. Они привязали верёвками свои сноуборды к автомобилю. Видеозапись экстремального катания появилась в сети. Некоторые новокузнечане не увидели в этом поступке ничего предосудительного. Другие наоборот утверждают, что спортсменов нужно наказать по всей строгости закона. Ведь они подвергают опасности не только себя, но и окружающих.

Этим видео заинтересовались сотрудники ГИБДД. Сейчас они разыскивают сноубордистов и водителя автомобиля.

Городские дороги не предназначены для таких заездов, уточнили в ведомстве. Административная ответственность грозит сноубордистам за создание помех, а водителю автомобиля — за нарушение правил перевозки людей.

Автор: Михайлова Ольга
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: Правоохранительный портал
сноубордисты катались на сноубордах

Комментарии (8)

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Яна
10 7
Где были доблестные гаишники, когда эти люди устроили покатушки по центральной улице города. Спали? Новый год встречали? Спохвотились!
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Акрихин
1 1
Есть приметы ******** разъезжающих на авто высунутыми на половину из окна.)))
приметы:белая борода...красный колпак и красный кафтан.С ним находилась подруга...в синем кафтане и синих сапогах...(из окна торчала нижняя часть туловища))))))))))))))
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Краш тест
4 2
"Как рассказали в ГИБДД Кузбасса, инспекторы проводят проверку по данному видеоролику. Участникам этого заезда грозит административная ответственность, сноубордистам — за создание помех, водителю автомобиля — за нарушение правил перевозки людей."

лойс))))))) они там еще с похмела не отошли что ли? какая перевозка людей? ))) это называется буксировка на гибкой сцепке. перевозка - это если они сидят в кабине или кузове, то есть непосредственно В/НА авто. если сотрудники гаи об этом не знают, то их нужно увольнять с позором )))
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Саня
4 0
По-моему,с каждым днём длбебв всё больше и больше.причём везде.
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Green
1 2
Да успокойтесь, естественный отбор идёт.Займитесь алкашами и наркоманами за рулем. А так выговор парням .
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1
2 0
Лишний раз поражаюсь тупости корреспондентов ВГ.
"Они привязали верёвками свои сноуборды к автомобилю."- Михайлова Ольга открой глаза!!!
ВГ ждет успех,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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я
2 0
Странно, что их сразу не поймали, они что, такие незаметные?!
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+
0 0
Красавчики!!!:)) а как ещё показать администрации, что на улицах города реальный пухляк:))))
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