Сотрудники ГИБДД заинтересовались личностями участников заезда на сноубордах по главной улице Новокузнецка. Экстремалам грозит административная ответственность, пишет Правоохранительный портал Кузбасса.

Напомним, в Новокузнецке двое сноубордистов решили опробовать «пухляк» не на горнолыжных склонах, а прямо на улице Кирова. Они привязали верёвками свои сноуборды к автомобилю. Видеозапись экстремального катания появилась в сети. Некоторые новокузнечане не увидели в этом поступке ничего предосудительного. Другие наоборот утверждают, что спортсменов нужно наказать по всей строгости закона. Ведь они подвергают опасности не только себя, но и окружающих.

Этим видео заинтересовались сотрудники ГИБДД. Сейчас они разыскивают сноубордистов и водителя автомобиля.

Городские дороги не предназначены для таких заездов, уточнили в ведомстве. Административная ответственность грозит сноубордистам за создание помех, а водителю автомобиля — за нарушение правил перевозки людей.