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Метели и снег задержатся в Новосибирске

Аман Тулеев попросил Дмитрия Медведева остановить рост цен на бензин

Сегодня 15:00
1103

Губернатор Кемеровской области обратился к Дмитрию Медведеву просьбой принять меры в связи с резким ростом цен на бензин. Об этом сообщает пресс-служба Кемеровской области.

Напомним, ВашГород.ру писал, что с 1 января 2017 года стоимость бензина в Новокузнецке выросла на 20 копеек. Теперь литр 92-го обойдётся в 34,05 рубля. Подорожал также и 95-й — теперь литр этого топлива стоит 37,3 — 37,35 рубля.

В пресс-службе обладминистрации уточнили, что повышение цен на бензин произошло без предупреждения, в нарушение всех договоренностей с областными властями. Причину роста цен и механизм ценообразования компании-монополисты не объясняют.

«Рост цен на ГСМ — настоящий беспредел. Монополисты используют свое положение на рынке, игнорируют интересы кузбассовцев и, по сути, залезают в карман населению», — написал Аман Тулеев в телеграмме, адресованной Председателю Правительства РФ.

Губернатор Кузбасса привёл в пример Мексику, где резко подняли цены на топливо, и люди вынуждены были выйти на улицы. «Допускать такого мы не имеем права», — подчеркнул Аман Тулеев.

Глава Кемеровской области поручил подготовить необходимые материалы для принятия мер антимонопольного реагирования.

Для сравнения, в начале июня цена на бензин составляла всего 32.25 рубля. А прошлым летом на заправках Новокузнецка Аи-92 стоил всего 29.50 рублей за литр. 95-ый — 32.70.

Автор: Михайлова Ольга
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: GuildHall
Аман Тулеев цена на бензин

Комментарии (17)

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Попросил бы снизить цену
0 20
Раз ее подняли, то в ближайшее время поднимать уже не будут.
ответить
Прохожий
33 0
Нечего метать бисер перед свиньями.Медвепуты плевали в лицо русского народа.
ответить
пенсионер
3 10
Тулеев молодец. А где же наши кормильцы, построившие Яйский НПЗ вместе с" знатным шоуменом- бизнесменом"Говором,обещавшие нам не знать бед с бензином? А так выходит просто сказка про Серого Волка и Козлят. Диме Медведёву не до народа с такими просьбами. Сколько уже всё просит Губернатор? А толку?
ответить
жека
39 0
требую отставки путина и правительства за антинародные законы, нарушения конституции рф и обнищания народа.... тулеева туда же...
ответить
жека
25 0
Тулеев молодец. А где же наши кормильцы, построившие Яйский НПЗ вместе с" знатным шоуменом- бизнесменом"Говором,обещавшие нам не знать бед с бензином? А так выходит просто сказка про Серого Волка и Козлят. Диме Медведёву не до народа с такими просьбами. Сколько уже всё просит Губернатор? А толку?
что к медведеву лезет с просьбами, путин же подписал закон о повышение акцизов, его и надо спрашивать....шоу для народа продолжается, дома в майями строятся))))
ответить
123
13 0
мне вот чо интересно. если телеграмма носит официальный характер, текст заявления которой носит весьма важный для региона экономический, да и политический характер (каких таких монополистов тулеев имеет в виду?), то почему тулеевская "пропагандистская" администрация не приводит СКАНИРОВАННЫЙ документ в качестве подтверждения его слов? ни у кого не возникают сомнения, что вообще данная телеграмма была выпущена не только в разделе новости, но и была отправлена по факту в правительство димасика?
ни номера телеграммы, ни от какой даты... такое очучение, что никакой телеграммы нет, а есть только обрывок цитаты про мексиканцев, вышедших на улицы! для чего они вышли, "тулеевский" сайт тем не менее умалчивает, видимо протестовать, но мы об этом не знаем. вполне возможно, что мексиканцы вышли поддержать монополистов и рады повышению цен на топливо, как вариант, почему бы и нет, это же вполне логично с точки зрения защиты экологии и нераспространения углекислого (парникового) газа на планете Земля. хотелось бы увидеть ПОЛНЫЙ тест телеграммы, а не цензурированные обрывки из нее.

для работничков тулеевской администрации: ребят, вы когда будете делать отчет о мониторинге интернетов, вы текст телеграммки не забудьте отсканить и прилепить его к вашей пока что "фэйковой" новостюшке, ОК?
ответить
Димон
22 0
Почему правительство Путина временное? Временное оно, потому что грабит народ России.
Грабит рабочих, разрушая заводы и фабрики;
- грабит приезжих, заставляя работать за гроши;
- грабит крестьян, лишая их сельскохозяйственной техники, обрекая на натуральное хозяйство, на подножный корм;
- грабит предпринимателей, выстраивая налоговую систему в пользу иностранцев и экспортеров сырья;
- грабит учащихся платным образованием, убивает детей наркотиками, алкоголем, никотином, обрекая на проституцию и беспризорность;
- грабит стариков и ветеранов, лишая заслуженных привилегий и достойных пенсий;
- уничтожает науку, лишая ученых нормальных условий работы и достойной оплаты труда;
- грабит военных, лишая элементарных жилищных условий;
- уничтожило народную милицию, возродив полицейский карательный режим, унизив тем самым самих полицейских, выходцев из разрушенных русских сел и деревень.
Двадцать лет народ России пробовал приспособиться жить при бандитской власти, но вынужден не жить, а выживать без уверенности в будущем. В любой день каждый, независимо от достатка, может неожиданно лишиться работы и средств к существованию, заболеть – и не иметь возможности вернуть здоровье, а детей твоих могут посадить на наркотики. Сегодня в канун Дня Памяти о Великой Победе некогда Великого Народа мы вынуждены признать: сбылись мечты Адольфа Гитлера. Природные богатства России захвачены и эксплуатируются в интересах заморских владельцев «заводов и пароходов», а на «трон» посажен оккупант-временщик.
В 1917 году народ утвердил новую власть, во многом благодаря союзу с уставшими от войны солдатами. До какой же степени унижения надо дойти сегодня нашим офицерам, чтобы они, наконец-то поняли, кому они служат. С горечью надо признать: недостойны офицеры нашей Армии носить погоны, недостойны они высокого звания Офицер Русской Армии, недостойны они павших в борьбе с фашизмом отцов и дедов. Они не офицеры, они ************* получающие жалованье. У нацепивших себе погоны клоунов нет командира, у них есть пахан. Кого они пустили в Кремль, кого и от кого они охраняют? Кто их враг?
Близится конец предателей России, клятвопреступников, поправших офицерскую честь, оборотней. Когда-то они предали свою партию, затем предали честь офицера, наконец, предали свой Народ и свою Родину. За это долларовые кукловоды их ввели в Кремль и теперь дергают за ниточки. Но время их сочтено. Серая гнида и коричневый клоп будут раздавлены, позорная черная страница истории России будет перевернута, и новую главу напишет уже сам народ. Граждане России вернут своей Родине честь, может тогда их предки, не раз защитившие Отечество от поработителей, простят. А пока, в канун Дня Памяти о Великой Победе, позор всем нам, терпящим над собою власть предателей России. Вечная Память погибшим на полях сражений, кто сломал хребет фашистской гадине! Низкий поклон всем, кто выжил и сохранил для нас Мир!
ответить
Санек
3 0
Хотят , что-бы все переходили на ГАЗ , а потом и ему цену навернут
ответить
@
0 0
Хотят , что-бы все переходили на ГАЗ , а потом и ему цену навернут
Делай стартап колесу Шкондина и катайся на электричестве ))
ответить
-( -)
15 7
Почему правительство Путина временное? Временное оно, потому что грабит народ России.
Грабит рабочих, разрушая заводы и фабрики;
- грабит приезжих, заставляя работать за гроши;
- грабит крестьян, лишая их сельскохозяйственной техники, обрекая на натуральное хозяйство, на подножный корм;
- грабит предпринимателей, выстраивая налоговую систему в пользу иностранцев и экспортеров сырья;
- грабит учащихся платным образованием, убивает детей наркотиками, алкоголем, никотином, обрекая на проституцию и беспризорность;
- грабит стариков и ветеранов, лишая заслуженных привилегий и достойных пенсий;
- уничтожает науку, лишая ученых нормальных условий работы и достойной оплаты труда;
- грабит военных, лишая элементарных жилищных условий;
- уничтожило народную милицию, возродив полицейский карательный режим, унизив тем самым самих полицейских, выходцев из разрушенных русских сел и деревень.
Двадцать лет народ России пробовал приспособиться жить при бандитской власти, но вынужден не жить, а выживать без уверенности в будущем. В любой день каждый, независимо от достатка, может неожиданно лишиться работы и средств к существованию, заболеть – и не иметь возможности вернуть здоровье, а детей твоих могут посадить на наркотики. Сегодня в канун Дня Памяти о Великой Победе некогда Великого Народа мы вынуждены признать: сбылись мечты Адольфа Гитлера. Природные богатства России захвачены и эксплуатируются в интересах заморских владельцев «заводов и пароходов», а на «трон» посажен оккупант-временщик.
В 1917 году народ утвердил новую власть, во многом благодаря союзу с уставшими от войны солдатами. До какой же степени унижения надо дойти сегодня нашим офицерам, чтобы они, наконец-то поняли, кому они служат. С горечью надо признать: недостойны офицеры нашей Армии носить погоны, недостойны они высокого звания Офицер Русской Армии, недостойны они павших в борьбе с фашизмом отцов и дедов. Они не офицеры, они ************* получающие жалованье. У нацепивших себе погоны клоунов нет командира, у них есть пахан. Кого они пустили в Кремль, кого и от кого они охраняют? Кто их враг?
Близится конец предателей России, клятвопреступников, поправших офицерскую честь, оборотней. Когда-то они предали свою партию, затем предали честь офицера, наконец, предали свой Народ и свою Родину. За это долларовые кукловоды их ввели в Кремль и теперь дергают за ниточки. Но время их сочтено. Серая гнида и коричневый клоп будут раздавлены, позорная черная страница истории России будет перевернута, и новую главу напишет уже сам народ. Граждане России вернут своей Родине честь, может тогда их предки, не раз защитившие Отечество от поработителей, простят. А пока, в канун Дня Памяти о Великой Победе, позор всем нам, терпящим над собою власть предателей России. Вечная Память погибшим на полях сражений, кто сломал хребет фашистской гадине! Низкий поклон всем, кто выжил и сохранил для нас Мир!
а назавтра лихой протрезвевший красноречивый конногвардеец вложит заржавевшую шашку в ржавые ножны и понуро поплетется с утра на работу с трещащей головой, бормоча мысленно - семью кормить надо, не до баррикад.
ответить
-( -)
0 8
Почему правительство Путина временное? Временное оно, потому что грабит народ России.
Грабит рабочих, разрушая заводы и фабрики;
- грабит приезжих, заставляя работать за гроши;
- грабит крестьян, лишая их сельскохозяйственной техники, обрекая на натуральное хозяйство, на подножный корм;
- грабит предпринимателей, выстраивая налоговую систему в пользу иностранцев и экспортеров сырья;
- грабит учащихся платным образованием, убивает детей наркотиками, алкоголем, никотином, обрекая на проституцию и беспризорность;
- грабит стариков и ветеранов, лишая заслуженных привилегий и достойных пенсий;
- уничтожает науку, лишая ученых нормальных условий работы и достойной оплаты труда;
- грабит военных, лишая элементарных жилищных условий;
- уничтожило народную милицию, возродив полицейский карательный режим, унизив тем самым самих полицейских, выходцев из разрушенных русских сел и деревень.
Двадцать лет народ России пробовал приспособиться жить при бандитской власти, но вынужден не жить, а выживать без уверенности в будущем. В любой день каждый, независимо от достатка, может неожиданно лишиться работы и средств к существованию, заболеть – и не иметь возможности вернуть здоровье, а детей твоих могут посадить на наркотики. Сегодня в канун Дня Памяти о Великой Победе некогда Великого Народа мы вынуждены признать: сбылись мечты Адольфа Гитлера. Природные богатства России захвачены и эксплуатируются в интересах заморских владельцев «заводов и пароходов», а на «трон» посажен оккупант-временщик.
В 1917 году народ утвердил новую власть, во многом благодаря союзу с уставшими от войны солдатами. До какой же степени унижения надо дойти сегодня нашим офицерам, чтобы они, наконец-то поняли, кому они служат. С горечью надо признать: недостойны офицеры нашей Армии носить погоны, недостойны они высокого звания Офицер Русской Армии, недостойны они павших в борьбе с фашизмом отцов и дедов. Они не офицеры, они ************* получающие жалованье. У нацепивших себе погоны клоунов нет командира, у них есть пахан. Кого они пустили в Кремль, кого и от кого они охраняют? Кто их враг?
Близится конец предателей России, клятвопреступников, поправших офицерскую честь, оборотней. Когда-то они предали свою партию, затем предали честь офицера, наконец, предали свой Народ и свою Родину. За это долларовые кукловоды их ввели в Кремль и теперь дергают за ниточки. Но время их сочтено. Серая гнида и коричневый клоп будут раздавлены, позорная черная страница истории России будет перевернута, и новую главу напишет уже сам народ. Граждане России вернут своей Родине честь, может тогда их предки, не раз защитившие Отечество от поработителей, простят. А пока, в канун Дня Памяти о Великой Победе, позор всем нам, терпящим над собою власть предателей России. Вечная Память погибшим на полях сражений, кто сломал хребет фашистской гадине! Низкий поклон всем, кто выжил и сохранил для нас Мир!
а назавтра лихой протрезвевший красноречивый конногвардеец вложит заржавевшую шашку в ржавые ножны и понуро поплетется с утра на работу с трещащей головой, бормоча мысленно - семью кормить надо, не до баррикад.
ответить
И пошли они солнцем палимые, повторяя:
6 1
а назавтра лихой протрезвевший красноречивый конногвардеец вложит заржавевшую шашку в ржавые ножны и понуро поплетется с утра на работу с трещащей головой, бормоча мысленно - семью кормить надо, не до баррикад.
Храни нас Господь !
ответить
Кто довел народ до «Боярышника»
4 0
требую отставки путина и правительства за антинародные законы, нарушения конституции рф и обнищания народа.... тулеева туда же...
Сенатор США: Не надо питать иллюзий – мы имеем дело с «бандитом из КГБ»
ответить
!
3 3
Почему правительство Путина временное? Временное оно, потому что грабит народ России.
Грабит рабочих, разрушая заводы и фабрики;
- грабит приезжих, заставляя работать за гроши;
- грабит крестьян, лишая их сельскохозяйственной техники, обрекая на натуральное хозяйство, на подножный корм;
- грабит предпринимателей, выстраивая налоговую систему в пользу иностранцев и экспортеров сырья;
- грабит учащихся платным образованием, убивает детей наркотиками, алкоголем, никотином, обрекая на проституцию и беспризорность;
- грабит стариков и ветеранов, лишая заслуженных привилегий и достойных пенсий;
- уничтожает науку, лишая ученых нормальных условий работы и достойной оплаты труда;
- грабит военных, лишая элементарных жилищных условий;
- уничтожило народную милицию, возродив полицейский карательный режим, унизив тем самым самих полицейских, выходцев из разрушенных русских сел и деревень.
Двадцать лет народ России пробовал приспособиться жить при бандитской власти, но вынужден не жить, а выживать без уверенности в будущем. В любой день каждый, независимо от достатка, может неожиданно лишиться работы и средств к существованию, заболеть – и не иметь возможности вернуть здоровье, а детей твоих могут посадить на наркотики. Сегодня в канун Дня Памяти о Великой Победе некогда Великого Народа мы вынуждены признать: сбылись мечты Адольфа Гитлера. Природные богатства России захвачены и эксплуатируются в интересах заморских владельцев «заводов и пароходов», а на «трон» посажен оккупант-временщик.
В 1917 году народ утвердил новую власть, во многом благодаря союзу с уставшими от войны солдатами. До какой же степени унижения надо дойти сегодня нашим офицерам, чтобы они, наконец-то поняли, кому они служат. С горечью надо признать: недостойны офицеры нашей Армии носить погоны, недостойны они высокого звания Офицер Русской Армии, недостойны они павших в борьбе с фашизмом отцов и дедов. Они не офицеры, они ************* получающие жалованье. У нацепивших себе погоны клоунов нет командира, у них есть пахан. Кого они пустили в Кремль, кого и от кого они охраняют? Кто их враг?
Близится конец предателей России, клятвопреступников, поправших офицерскую честь, оборотней. Когда-то они предали свою партию, затем предали честь офицера, наконец, предали свой Народ и свою Родину. За это долларовые кукловоды их ввели в Кремль и теперь дергают за ниточки. Но время их сочтено. Серая гнида и коричневый клоп будут раздавлены, позорная черная страница истории России будет перевернута, и новую главу напишет уже сам народ. Граждане России вернут своей Родине честь, может тогда их предки, не раз защитившие Отечество от поработителей, простят. А пока, в канун Дня Памяти о Великой Победе, позор всем нам, терпящим над собою власть предателей России. Вечная Память погибшим на полях сражений, кто сломал хребет фашистской гадине! Низкий поклон всем, кто выжил и сохранил для нас Мир!
Погодь с кануном 9 Мая. Смотри сколько пропустил до него (список не полон):
12 января 2017
День работника прокуратуры Российской Федерации
14 января 2017
День создания трубопроводных войск России
15 января 2017
День образования Следственного комитета Российской Федераци
21 января 2017
День инженерных войск
25 января 2017
День штурмана ВМФ
26 января 2017
Международный день таможенника
27 января 2017
День полного освобождения города Ленинграда от блокады (1944 год)
2 февраля 2017
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год)
13 февраля 2017
Всемирный день радио
15 февраля 2017
День памяти воинов-интернационалистов
17 февраля 2017
День российских студенческих отрядов
День Службы горючего Вооруженных Сил России
День спонтанного проявления доброты
18 февраля 2017
День транспортной полиции
20 февраля 2017
Масленица2017
Всемирный день социальной справедливости
21 февраля 2017
Международный день родного языка
Всемирный день экскурсовода
23 февраля 2017
День защитника Отечества
27 февраля 2017
Прощеное воскресенье2017
День Сил специальных операций
Международный день полярного медведя
8 марта 2017
Международный женский день
16 марта 2017
День образования подразделений экономической безопасности в системе МВД
19 марта 2017
День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства2017
День моряка-подводника
21 марта 2017
Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации
22 марта 2017
Международный день таксиста
25 марта 2017
Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли
27 марта 2017
День внутренних войск МВД
10 апреля 2017
День войск противовоздушной обороны
11 апреля 2017
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
12 апреля 2017
День космонавтики
18 апреля 2017
День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере
26 апреля 2017
День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах
1 мая 2017
Праздник весны и труда
3 мая 2017
Всемирный день свободы печати
5 мая 2017
День водолаза
День шифровальщика
Международный день борьбы за права инвалидов
7 мая 2017
День создания вооруженных сил
День радио
8 мая 2017
День работников ФСВТС
День оперативного работника УИС
ответить
2017 год
9 0
Почему правительство Путина временное? Временное оно, потому что грабит народ России.
Грабит рабочих, разрушая заводы и фабрики;
- грабит приезжих, заставляя работать за гроши;
- грабит крестьян, лишая их сельскохозяйственной техники, обрекая на натуральное хозяйство, на подножный корм;
- грабит предпринимателей, выстраивая налоговую систему в пользу иностранцев и экспортеров сырья;
- грабит учащихся платным образованием, убивает детей наркотиками, алкоголем, никотином, обрекая на проституцию и беспризорность;
- грабит стариков и ветеранов, лишая заслуженных привилегий и достойных пенсий;
- уничтожает науку, лишая ученых нормальных условий работы и достойной оплаты труда;
- грабит военных, лишая элементарных жилищных условий;
- уничтожило народную милицию, возродив полицейский карательный режим, унизив тем самым самих полицейских, выходцев из разрушенных русских сел и деревень.
Двадцать лет народ России пробовал приспособиться жить при бандитской власти, но вынужден не жить, а выживать без уверенности в будущем. В любой день каждый, независимо от достатка, может неожиданно лишиться работы и средств к существованию, заболеть – и не иметь возможности вернуть здоровье, а детей твоих могут посадить на наркотики. Сегодня в канун Дня Памяти о Великой Победе некогда Великого Народа мы вынуждены признать: сбылись мечты Адольфа Гитлера. Природные богатства России захвачены и эксплуатируются в интересах заморских владельцев «заводов и пароходов», а на «трон» посажен оккупант-временщик.
В 1917 году народ утвердил новую власть, во многом благодаря союзу с уставшими от войны солдатами. До какой же степени унижения надо дойти сегодня нашим офицерам, чтобы они, наконец-то поняли, кому они служат. С горечью надо признать: недостойны офицеры нашей Армии носить погоны, недостойны они высокого звания Офицер Русской Армии, недостойны они павших в борьбе с фашизмом отцов и дедов. Они не офицеры, они ************* получающие жалованье. У нацепивших себе погоны клоунов нет командира, у них есть пахан. Кого они пустили в Кремль, кого и от кого они охраняют? Кто их враг?
Близится конец предателей России, клятвопреступников, поправших офицерскую честь, оборотней. Когда-то они предали свою партию, затем предали честь офицера, наконец, предали свой Народ и свою Родину. За это долларовые кукловоды их ввели в Кремль и теперь дергают за ниточки. Но время их сочтено. Серая гнида и коричневый клоп будут раздавлены, позорная черная страница истории России будет перевернута, и новую главу напишет уже сам народ. Граждане России вернут своей Родине честь, может тогда их предки, не раз защитившие Отечество от поработителей, простят. А пока, в канун Дня Памяти о Великой Победе, позор всем нам, терпящим над собою власть предателей России. Вечная Память погибшим на полях сражений, кто сломал хребет фашистской гадине! Низкий поклон всем, кто выжил и сохранил для нас Мир!
Отвечая на вопрос о своей мечте, Путин заявил, что мечтает успешно завершить свою карьеру.
Успешно развалить Россию
ответить
Митрич
0 0
Погодь с кануном 9 Мая. Смотри сколько пропустил до него (список не полон):
12 января 2017
День работника прокуратуры Российской Федерации
14 января 2017
День создания трубопроводных войск России
15 января 2017
День образования Следственного комитета Российской Федераци
21 января 2017
День инженерных войск
25 января 2017
День штурмана ВМФ
26 января 2017
Международный день таможенника
27 января 2017
День полного освобождения города Ленинграда от блокады (1944 год)
2 февраля 2017
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год)
13 февраля 2017
Всемирный день радио
15 февраля 2017
День памяти воинов-интернационалистов
17 февраля 2017
День российских студенческих отрядов
День Службы горючего Вооруженных Сил России
День спонтанного проявления доброты
18 февраля 2017
День транспортной полиции
20 февраля 2017
Масленица2017
Всемирный день социальной справедливости
21 февраля 2017
Международный день родного языка
Всемирный день экскурсовода
23 февраля 2017
День защитника Отечества
27 февраля 2017
Прощеное воскресенье2017
День Сил специальных операций
Международный день полярного медведя
8 марта 2017
Международный женский день
16 марта 2017
День образования подразделений экономической безопасности в системе МВД
19 марта 2017
День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства2017
День моряка-подводника
21 марта 2017
Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации
22 марта 2017
Международный день таксиста
25 марта 2017
Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли
27 марта 2017
День внутренних войск МВД
10 апреля 2017
День войск противовоздушной обороны
11 апреля 2017
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
12 апреля 2017
День космонавтики
18 апреля 2017
День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере
26 апреля 2017
День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах
1 мая 2017
Праздник весны и труда
3 мая 2017
Всемирный день свободы печати
5 мая 2017
День водолаза
День шифровальщика
Международный день борьбы за права инвалидов
7 мая 2017
День создания вооруженных сил
День радио
8 мая 2017
День работников ФСВТС
День оперативного работника УИС
Какая взаимосвязь между праздниками с одной стороны, и новостью - с другой? Ваши тараканы? :-)))
ответить
Митрич
3 6
а назавтра лихой протрезвевший красноречивый конногвардеец вложит заржавевшую шашку в ржавые ножны и понуро поплетется с утра на работу с трещащей головой, бормоча мысленно - семью кормить надо, не до баррикад.
Какая взаимосвязь между путиным и экономикой с одной стороны, и новостью - с другой? Ваши тараканы? :-)))
ответить
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