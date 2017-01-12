Почему правительство Путина временное? Временное оно, потому что грабит народ России.
Грабит рабочих, разрушая заводы и фабрики;
- грабит приезжих, заставляя работать за гроши;
- грабит крестьян, лишая их сельскохозяйственной техники, обрекая на натуральное хозяйство, на подножный корм;
- грабит предпринимателей, выстраивая налоговую систему в пользу иностранцев и экспортеров сырья;
- грабит учащихся платным образованием, убивает детей наркотиками, алкоголем, никотином, обрекая на проституцию и беспризорность;
- грабит стариков и ветеранов, лишая заслуженных привилегий и достойных пенсий;
- уничтожает науку, лишая ученых нормальных условий работы и достойной оплаты труда;
- грабит военных, лишая элементарных жилищных условий;
- уничтожило народную милицию, возродив полицейский карательный режим, унизив тем самым самих полицейских, выходцев из разрушенных русских сел и деревень.
Двадцать лет народ России пробовал приспособиться жить при бандитской власти, но вынужден не жить, а выживать без уверенности в будущем. В любой день каждый, независимо от достатка, может неожиданно лишиться работы и средств к существованию, заболеть – и не иметь возможности вернуть здоровье, а детей твоих могут посадить на наркотики. Сегодня в канун Дня Памяти о Великой Победе некогда Великого Народа мы вынуждены признать: сбылись мечты Адольфа Гитлера. Природные богатства России захвачены и эксплуатируются в интересах заморских владельцев «заводов и пароходов», а на «трон» посажен оккупант-временщик.
В 1917 году народ утвердил новую власть, во многом благодаря союзу с уставшими от войны солдатами. До какой же степени унижения надо дойти сегодня нашим офицерам, чтобы они, наконец-то поняли, кому они служат. С горечью надо признать: недостойны офицеры нашей Армии носить погоны, недостойны они высокого звания Офицер Русской Армии, недостойны они павших в борьбе с фашизмом отцов и дедов. Они не офицеры, они ************* получающие жалованье. У нацепивших себе погоны клоунов нет командира, у них есть пахан. Кого они пустили в Кремль, кого и от кого они охраняют? Кто их враг?
Близится конец предателей России, клятвопреступников, поправших офицерскую честь, оборотней. Когда-то они предали свою партию, затем предали честь офицера, наконец, предали свой Народ и свою Родину. За это долларовые кукловоды их ввели в Кремль и теперь дергают за ниточки. Но время их сочтено. Серая гнида и коричневый клоп будут раздавлены, позорная черная страница истории России будет перевернута, и новую главу напишет уже сам народ. Граждане России вернут своей Родине честь, может тогда их предки, не раз защитившие Отечество от поработителей, простят. А пока, в канун Дня Памяти о Великой Победе, позор всем нам, терпящим над собою власть предателей России. Вечная Память погибшим на полях сражений, кто сломал хребет фашистской гадине! Низкий поклон всем, кто выжил и сохранил для нас Мир!
Погодь с кануном 9 Мая. Смотри сколько пропустил до него (список не полон):
12 января 2017
День работника прокуратуры Российской Федерации
14 января 2017
День создания трубопроводных войск России
15 января 2017
День образования Следственного комитета Российской Федераци
21 января 2017
День инженерных войск
25 января 2017
День штурмана ВМФ
26 января 2017
Международный день таможенника
27 января 2017
День полного освобождения города Ленинграда от блокады (1944 год)
2 февраля 2017
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год)
13 февраля 2017
Всемирный день радио
15 февраля 2017
День памяти воинов-интернационалистов
17 февраля 2017
День российских студенческих отрядов
День Службы горючего Вооруженных Сил России
День спонтанного проявления доброты
18 февраля 2017
День транспортной полиции
20 февраля 2017
Масленица2017
Всемирный день социальной справедливости
21 февраля 2017
Международный день родного языка
Всемирный день экскурсовода
23 февраля 2017
День защитника Отечества
27 февраля 2017
Прощеное воскресенье2017
День Сил специальных операций
Международный день полярного медведя
8 марта 2017
Международный женский день
16 марта 2017
День образования подразделений экономической безопасности в системе МВД
19 марта 2017
День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства2017
День моряка-подводника
21 марта 2017
Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации
22 марта 2017
Международный день таксиста
25 марта 2017
Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли
27 марта 2017
День внутренних войск МВД
10 апреля 2017
День войск противовоздушной обороны
11 апреля 2017
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
12 апреля 2017
День космонавтики
18 апреля 2017
День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере
26 апреля 2017
День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах
1 мая 2017
Праздник весны и труда
3 мая 2017
Всемирный день свободы печати
5 мая 2017
День водолаза
День шифровальщика
Международный день борьбы за права инвалидов
7 мая 2017
День создания вооруженных сил
День радио
8 мая 2017
День работников ФСВТС
День оперативного работника УИС