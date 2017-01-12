Губернатор Кемеровской области обратился к Дмитрию Медведеву просьбой принять меры в связи с резким ростом цен на бензин. Об этом сообщает пресс-служба Кемеровской области.

Напомним, ВашГород.ру писал, что с 1 января 2017 года стоимость бензина в Новокузнецке выросла на 20 копеек. Теперь литр 92-го обойдётся в 34,05 рубля. Подорожал также и 95-й — теперь литр этого топлива стоит 37,3 — 37,35 рубля.

В пресс-службе обладминистрации уточнили, что повышение цен на бензин произошло без предупреждения, в нарушение всех договоренностей с областными властями. Причину роста цен и механизм ценообразования компании-монополисты не объясняют.

«Рост цен на ГСМ — настоящий беспредел. Монополисты используют свое положение на рынке, игнорируют интересы кузбассовцев и, по сути, залезают в карман населению», — написал Аман Тулеев в телеграмме, адресованной Председателю Правительства РФ.

Губернатор Кузбасса привёл в пример Мексику, где резко подняли цены на топливо, и люди вынуждены были выйти на улицы. «Допускать такого мы не имеем права», — подчеркнул Аман Тулеев.

Глава Кемеровской области поручил подготовить необходимые материалы для принятия мер антимонопольного реагирования.

Для сравнения, в начале июня цена на бензин составляла всего 32.25 рубля. А прошлым летом на заправках Новокузнецка Аи-92 стоил всего 29.50 рублей за литр. 95-ый — 32.70.