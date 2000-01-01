Павел Подберезин, 1999 года рождения, пропал без вести в Прокопьевском районе в первый день 2017 года. Он ушёл из дома в неизвестном направлении.

Напомним, в начале октября 2016 года подросток уже убегал от родителей.

Как сообщает Прокопьевск.ру, 1 января Павел опять пропал. Он ушёл из дома в посёлке Октябрьский, и до сих пор неизвестно, где он находится.

На момент исчезновения Павел был одет в шапку вязаную, куртку цвета хаки, серую толстовку, джинсы синие, кроссовки тёмно-синие демисезонные.

Уточняется, что у подростка с собой была тёмно-синяя спортивная сумка. Особые приметы — шрамы: на правом локте 20 мм, на правой ноге 20 мм, есть также шрам на кисти правой руки.

Полиция обращается ко всем, кто знает о местонахождении Павла Подберезина или видел его после 1 января, позвонить по телефону: (3846) 69−17−57.