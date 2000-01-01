Специалисты института цвета Pantone назвали главный цвет 2017 года. Им стал светло-зеленый оттенок под названием Greenery.

Pantone— всемирно известная организация, штаб-квартира которой находится в Нью-Джерси. Ежегодно институт цвета Pantone представляет палитру самых актуальных оттенков предстоящего года, а также главный цвет года. Такие прогнозы компания делает после секретных встреч с экспертами разных стран в одной из европейских столиц. Выбор комиссии Pantone публикуется в специальном руководстве Pantone View, которое приобретают дизайнеры, флористы и другие ориентированные на потребителя специалисты и компании. Об этом сообщает wiki.wildberries.ru.

Greenery — главный цвет 2017 года имеет свежий желто-зеленый оттенок, который бывает на листьях деревьев в начале весны. По мнению экспертов он характеризует возрождение природы и обновление жизни, а также отражает единение человека с природой.

Добавим, в 2016 году главным цветом был выбран оттенок «розовый кварц».