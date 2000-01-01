Строчка «общедомовые нужды» исчезнет из квитанций по оплате за ЖКХ в 2017 году. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на замглавы Минстроя России Андрея Чибиса.

С текущего года размер ОДН будет фиксированным. Его будут рассчитывать из норматива, который установлен в регионе. Это позволит собственникам жилья ясно понимать, за что они платят деньги.

«Расходы будут состоять из платы за коммунальные ресурсы (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и газоснабжение), которые рассчитываются либо по нормативам, либо по приборам учета, и из фиксированной платы за жилищные услуги (обслуживание многоквартирного дома)», — уточнил Андрей Чибис.

Напомним, в ближайшие годы россиян ждёт много изменений в ЖКХ. Платить за жилищно-коммунальные услуги придётся больше. Вместо тарифов на отопление установят предельную цену, а услуга по вывозу мусора станет коммунальной.