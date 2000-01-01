Кемеровские дайверы встретили Новый год под водой. На карьере Темир в Таштагольском районе они сделали прорубь и установили освещение. Видео экстремального празднования выложил на YouTube Вести-Кузбасс.

Дайверы в 23 часа 50 минут 31 декабря спустились на глубину карьера и водили там хоровод вокруг предварительно наряженной ёлки. Встретив Новый год, любители подводного плавания вместе с семьями отправились продолжать праздник уже традиционно.

Напомним, это уже не первая смелая акция кузбасских любителей погружения под воду. В предыдущий Новый год дайверы в Кемерове установили ёлку в бассейне. Они водили вокруг неё хороводы, а все желающие осваивали подводный способ распития шампанского. Когда кислородные баллоны были израсходованы, дайверы продолжили праздник на суше.