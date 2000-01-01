Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#НОВЫЙГОД #ВОПРОСДНЯ
Метели и снег задержатся в Новосибирске

Жители Новоильинского района Новокузнецка недовольны ёлкой на главной площади

Сегодня 11:13
1231

«Почему не работает ёлка на главной площади Новоильинского района??? Вроде праздничные дни…» — написала местная жительница в редакцию ВашГород.ру. В подтверждение своих слов она выслала фотографию.

На снимке видно, что ёлка, действительно, не включена, на улице совсем темно, а на площади очень много людей, пришедших полюбоваться праздничными огнями.

Выяснилось, что фото сделано накануне, 3 января, около 7 часов вечера. Читательница ВашГород.ру отметила, что и в 9 вечера ёлка не горела.

Другие жители Новоильинского района тоже заметили, что ёлку включают поздновато. Зато те, кто приходил на площадь после 21 часа рассказывают: «Всё сверкает и горит, накатались на горке, народа много».

Автор: Михайлова Ольга
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: вашгород.ру
Ёлка на Ильинке

Комментарии (13)

Добавить комментарий
Задолбали!
4 18
Эта Ильинка всю жизнь недовольна!
ответить
жека
9 7
посмотрите, в китае, какие снежные городки делают для людей)))) а для молчаливого стада, сойдёт и так...
ответить
Венz
11 0
посмотрите, в китае, какие снежные городки делают для людей)))) а для молчаливого стада, сойдёт и так...
Китай богатая, быстроразвивающаяся страна. С ней все хотят дружить.
Жуликов там расстреливают и раскулачивают, не нам с ней ровняться!
ответить
Про
3 0
Раньше с комерсов деньги собирали а сейчас остались московские сети администрация деньги не хочет тратить
ответить
Митрич
4 12
Ильинку нужно отдать в Прокопьевский р-н, а дорогу в р-не ДОЗа перекопать и всё ! :))
ответить
Анонимный пользователь
3 3
Ой подумаешь, не могут потерпеть пару часов. Приходите в 9 раз такое дело и все.
ответить
321
11 1
Китай богатая, быстроразвивающаяся страна. С ней все хотят дружить.
Жуликов там расстреливают и раскулачивают, не нам с ней ровняться!
а уж как роскошно живут рядовые китайцы, только позавидовать можно
ответить
Митрич
5 1
Ильинку нужно отдать в Прокопьевский р-н, а дорогу в р-не ДОЗа перекопать и всё ! :))
А "пересмешников" - за я...ца и на столб.... :-)))
ответить
Венz
1 0
а уж как роскошно живут рядовые китайцы, только позавидовать можно
Стоит ли намекать на ИХ образ жизни, когда их более полутора миллиардов. Попробуйка, прокорми!
Нас всего 140 миллионов, скорее всего с гастерами, и страна ресурсами в разы богаче, а и то, медленно и неуклонно погружаемся в нищету, путём грамотного хозяйствования.
ответить
z
3 1
Даешь отставку зама мэра города по освещению елок на Ильинке.
ответить
Хи-хи
0 0
А "пересмешников" - за я...ца и на столб.... :-)))
Что то Митрич сегодня грубый..., нет бы написать, за гениталии и на столб.
Наверно перенедопил.
ответить
Митрич
2 0
Что-то очень сильно сомневаюсь, что одна "местная жительница", наклепавшая свое жлобство в социальную сеть, может претендовать на название "жители Новоильинского района"..... Хотя, как показывает жизнь, редакторам ВГ гораздо виднее где истина.... :-)))) Потому спорить и доказывать ничего не буду, отмечу только что ВГ не в первый, и, боюсь, не в последний, раз "грешит" подобными "аналогиями".... :-))))
ответить
Настя
0 0
Новый год не лучшее время для экономии электроэнергии
ответить
Оставить комментарий
ВСЕ НОВОСТИ