«Почему не работает ёлка на главной площади Новоильинского района??? Вроде праздничные дни…» — написала местная жительница в редакцию ВашГород.ру. В подтверждение своих слов она выслала фотографию.

На снимке видно, что ёлка, действительно, не включена, на улице совсем темно, а на площади очень много людей, пришедших полюбоваться праздничными огнями.

Выяснилось, что фото сделано накануне, 3 января, около 7 часов вечера. Читательница ВашГород.ру отметила, что и в 9 вечера ёлка не горела.

Другие жители Новоильинского района тоже заметили, что ёлку включают поздновато. Зато те, кто приходил на площадь после 21 часа рассказывают: «Всё сверкает и горит, накатались на горке, народа много».