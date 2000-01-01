Один из новокузнецких сайтов опубликовал фото с табличкой в новосибирском туалете. Надпись запрещает посетителям туалета мыть ноги и голову. Крик души от уборщиц и администраторов искренне рассмешил новокузнечан.

Письмо с фотографией прислала на сайт «Кузпресс» читательница Татьяна. Женщину позабавила табличка — со слов читательницы, повесили её в туалете на вокзале. Каком — не уточняется.

«Почему же не упомянули, что запрещается мыть более интимные части тела?», — уточнила Татьяна. И огорчилась, ведь на вокзалах Новокузнецка такого запрещающего творчества нет.

Читательница предположила, что запрет связан с засильем мигрантов из Средней Азии, которым просто негде помыться. Другие новокузнечане тоже охотно делились своими версиями и впечатлениями.

«Там это предупреждение лет 15 уже висит. в мужском туалете лично видел», — уточнил пользователь Chemicalbrazer.

«Вспоминаю первый платный туалет в а\п Внуково. Чисто, светло. Народишко умывается, бреется, полощет подмышки и ноги. Сразу подумалось: а народ-то наш — чистюля», — иронизирует Седьмой спутник.

«Сейчас не лето что можно в реке искупаться — помыться! снегом не каждый закалён да не ахти какой у нас он чистый! бань нет и которые имеются наверно цены не по карману», — говорит Alexei1950.