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Метели и снег задержатся в Новосибирске

Новокузнечан рассмешила табличка в общественном туалете Новосибирска

Сегодня 11:45
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Один из новокузнецких сайтов опубликовал фото с табличкой в новосибирском туалете. Надпись запрещает посетителям туалета мыть ноги и голову. Крик души от уборщиц и администраторов искренне рассмешил новокузнечан.

Письмо с фотографией прислала на сайт «Кузпресс» читательница Татьяна. Женщину позабавила табличка — со слов читательницы, повесили её в туалете на вокзале. Каком — не уточняется.

«Почему же не упомянули, что запрещается мыть более интимные части тела?», — уточнила Татьяна. И огорчилась, ведь на вокзалах Новокузнецка такого запрещающего творчества нет.

Читательница предположила, что запрет связан с засильем мигрантов из Средней Азии, которым просто негде помыться. Другие новокузнечане тоже охотно делились своими версиями и впечатлениями.

«Там это предупреждение лет 15 уже висит. в мужском туалете лично видел», — уточнил пользователь Chemicalbrazer.

«Вспоминаю первый платный туалет в а\п Внуково. Чисто, светло. Народишко умывается, бреется, полощет подмышки и ноги. Сразу подумалось: а народ-то наш — чистюля», — иронизирует Седьмой спутник.

«Сейчас не лето что можно в реке искупаться — помыться! снегом не каждый закалён да не ахти какой у нас он чистый! бань нет и которые имеются наверно цены не по карману», — говорит Alexei1950.

Автор: Татьяна Жукова
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: abcawesomepix.com, kuzpress.ru/
вокзал общественный туалет табличка рассмешила

Комментарии (7)

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МИГ
6 0
Ну надо же, рассмешила табличка-предупреждение новокузнечан. А торжественное открытие мусорного бака у нас рассмешило всю страну!
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Анонимный пользователь
1 0
Меня тоже эта табличка всегда вводила в недоумение.
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z
2 0
Табличке баян. Татьяна - новокузнечан? Журналистчан сдать драбадан.
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Вася
0 0
В США уже бы душ платный поставили и 100 раз окупили бы его установку. А эти ржут сами над собой.
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да уж
1 0
Многие новокузнечане зайдя в свой туалет наверное могут осознать, что общественный новосибирский гораздо лучше, по всем параметрам.
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Аннет
1 0
Фигня какая-то. У нас чуть ли не в каждом общественном туалете есть над чем поржать, что теперь, обо всем на сайты писать?
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Аффторше
0 0
ты в туалет Дворца спорта зайди или в туалет новокузнецкого цирка. Есть над чем поржать.
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