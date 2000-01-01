В Кемеровской области в Топкинском районе 3 января произошло ДТП. В результате аварии пострадали два человека, а большегрузный автомобиль торговой сети «Магнит» вылетел с трассы.

ДТП произошло накануне, 3 января, в 13 часов 30 минут на 192 км 200 м автомобильной дороги Р-255 «Сибирь». Об этом сообщает пресс-служба областной ГИБДД.

«По предварительным данным, водитель автомобиля NISSAN TIIDA, двигаясь со стороны Томска в сторону Кемерово, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением, допустил наезд на дорожное ограждение с правой стороны, после чего выехал на встречную полосу движения, где совершил наезд на дорожное ограждение и столкновение со встречным автомобилем МАН ТGS 18.360 4X2 BLS с полуприцепом SСНМIТZ SКО 24L-13.4 FР 60 СООL», — говорится в сообщении ГИБДД.

В ведомстве отметили, что в результате аварии получили травмы два пассажира легкового автомобиля.

Очевидцы сообщают в соцсетях, что из-за ДТП образовалась большая пробка длиной 20 километров. Фуру доставали с помощью КамАЗа.