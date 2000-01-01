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Метели и снег задержатся в Новосибирске

В Кузбассе фейерверк попал в окна жилого дома

Сегодня 13:30
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Празднующие Новый год кузбассовцы обстреляли фейерверком жилой дом. «Снаряды» летели прямо в окна. Видео инцидента опубликовал канал РЕН-ТВ.

Видео неудачного запуска фейерверка сняли очевидцы. Пиротехника была установлена во дворе жилого дома. Сначала всё шло хорошо, но затем снаряды стали беспорядочно взрываться, а после и вовсе полетели в окна ближайшего дома.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, ещё в декабре 2016 года специалисты ГУ МЧС России по Кемеровской области призвали жителей региона для запуска фейерверков использовать специальные площадки. Их в Кузбассе — 104. Подробный список площадок опубликован на сайте ведомства.

Автор: Михайлова Ольга
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: 4vsar.ru
взрыв пиротехники фейерверки

Комментарии (3)

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Анонимный пользователь
0 0
Ужас а если бы кто-то в окно в это время смотрел?
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Митрич
0 0
Ужас а если бы кто-то в окно в это время смотрел?
Самое ужасное, что все смотрят! Кто на улицу не выходит, все смотрят фейерверки в окно!
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Настя
0 0
Это китайский наверное фейерверк!
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