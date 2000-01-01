Празднующие Новый год кузбассовцы обстреляли фейерверком жилой дом. «Снаряды» летели прямо в окна. Видео инцидента опубликовал канал РЕН-ТВ.

Видео неудачного запуска фейерверка сняли очевидцы. Пиротехника была установлена во дворе жилого дома. Сначала всё шло хорошо, но затем снаряды стали беспорядочно взрываться, а после и вовсе полетели в окна ближайшего дома.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, ещё в декабре 2016 года специалисты ГУ МЧС России по Кемеровской области призвали жителей региона для запуска фейерверков использовать специальные площадки. Их в Кузбассе — 104. Подробный список площадок опубликован на сайте ведомства.