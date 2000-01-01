Новогодние каникулы в разгаре. Не засиживайтесь дома, сделайте продолжительные выходные насыщенными и интересными! Погода позволяет просто прогуляться по заснеженным паркам и аллеям. А если хочется впечатлений, можно отправиться в театр или в кино, на каток или выставку. Благо таких развлечений новокузнечанам предлагают множество.

Появилось наконец время, чтобы посетить кинотеатры и посмотреть, никуда не торопясь, кино — сказки, мульфильмы, комедии. В кинозалах города показывают новые новогодние фильмы: «Снежная королева-3. Огонь и лёд», «Дед Мороз. Битва магов». Запасайтесь хорошим настроением и попкорном.

В парке Гагарина за бассейном «Витязь», рядом с верёвочным парком, работает каток. Территория оборудована иллюминацией, есть комнаты отдыха с горячим чаем и зоны для фотосессий. Можно и на коньках покататься, и хорошо отдохнуть.

В Новоильинском районе в библиотеке имени Лихачёва, на улице Косыгина, 35Б, работает новогодняя выставка «В ожидании волшебства». Посетители могут узнать рецепты новых угощений или научиться делать подарки своими руками для родных и друзей. Выставка будет работать до середины января.

В театре кукол «Сказ» идут новогодние представления и спектакль «Снегурочка», а 7 и 8 января маленьким зрителям и их родителям покажут «Новогодние приключения снежных человечков».

А вечером прогуляться по новогоднему Новокузнецку — особое удовольствие. Кругом всё блестит, сверкает и переливается. Новогоднее настроение вам обеспечено!