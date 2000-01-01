Впервые за два последних года в тройку суперзвёзд НХЛ попали два россиянина, один из них — новокузнечанин, пишет life.ru.

Лучшим хоккеистом декабря стал вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский. Он родился в Новокузнецке и является воспитанником «Металлурга».

Вторым назвали форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина. Третьим сильнейшим хоккеистом стал вратарь «Миннесоты» Деван Дубник.

Отмечается, что Бобровский в декабре одержал 12 побед в 12 матчах. Он отразил 94% бросков по своим воротам, тем самым он обеспечил «Коламбусу» лидерство в турнирной таблице НХЛ.

Напомним, летом 2016 года именитые воспитанники новокузнецкой школы хоккея Дмитрий Орлов и Сергей Бобровский провели в Новокузнецке благотворительный вечер. Все вырученные средства от мероприятия были направлены в фонд новокузнецкой школы хоккея на финансирование выступления и развития детских команд СДЮСШОР «Металлург». В публичном аукционе были представлены эксклюзивные лоты от знаменитых хоккеистов Александра Овечкина, Сергея Бобровского, Дмитрия Орлова, Павла Дацюка, Артемия Панарина, Патрика Кейна, Мариана Хоссы и других.