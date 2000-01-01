Цена международного роуминга будет расти, уверены эксперты. В середине 2017 года будет отменён внутриевропейский роуминг. Это приведёт к тому, что мобильные операторы ЕС будут искать другие источники доходов. Об этом сообщает Российская газета.

Руководитель аналитического агентства «Телеком Дейли» Денис Кусков считает, что мобильные операторы вполне могут поднять в 2017 году межоператорские тарифы. При этом роуминг вырастет очень сильно для россиян, которые будут звонить в страны ЕС. Эксперт отмечает, что в этом случае гораздо дешевле будет пользоваться мобильными приложениями.

Кусков также обращает внимание на то, что в прошлом году сотовые компании вводили много новых пакетных тарифов и меняли старые. Причём делали это «по-тихому», на сайтах, — так, что многие абоненты даже не знали об изменениях. Операторам это на руку, уточнил эксперт.

Напомним, ВашГород.ру писал об услуге мобильных операторов, о которой многие не знают. При этом некоторые пользуются ею и платят за неё. Принцип следующий: если у друга подключён «Гудок», и во время звонка ему вы нажмёте кнопку *, услуга автоматически подключится и вам. Как узнал ВашГород.ру, не все операторы сообщают абоненту о новой услуге, за которую ему придётся платить. Добавим, абонентская плата за опцию — от 60 рублей в месяц.