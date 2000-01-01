Житель Санкт-Петербурга Сергей Поздняков опубликовал слайды диафильма, выпущенного в Советском Союзе в 1960 году. Называется диафильм «В 2017 году».

Сергей Поздняков в канун Нового года опубликовал оцифрованные слайды на своей страничке в сети «Вконтакте». Привет из прошлого вызвал живой отклик пользователей соцсетей.

По сюжету фильма на уроке географии школьники в 2017 году смотрят, как развивался Советский Союз. Что-то авторы угадали, например, появление скайпа. А о чём-то и в 2017 мы продолжаем только мечтать.

Технология обучения в школе с 60 годов изменилась не слишком сильно. Таких классов пока точно нет.

А вот про подземные города учёные и сегодня говорят. Предполагают, что их построят на Марсе когда-нибудь, в будущем.

Чем не современная робототехника нынешних школьников?

Кухонные комбайны — нынче очень распространённая вещь.

А теперь скайп. Правда не с компьютера и не с ноутбука, а с фотовидеофона.

Много ещё было предсказано чудес: от управления погодой до атомных поездов. Полностью диафильм размещён на канале Сергея Позднякова на YouTube.