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#НОВЫЙГОД #ВОПРОСДНЯ
Метели и снег задержатся в Новосибирске

В сети появился советский диафильм, предсказывающий, каким будет 2017 год

Сегодня 08:00
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Житель Санкт-Петербурга Сергей Поздняков опубликовал слайды диафильма, выпущенного в Советском Союзе в 1960 году. Называется диафильм «В 2017 году».

Сергей Поздняков в канун Нового года опубликовал оцифрованные слайды на своей страничке в сети «Вконтакте». Привет из прошлого вызвал живой отклик пользователей соцсетей.

По сюжету фильма на уроке географии школьники в 2017 году смотрят, как развивался Советский Союз. Что-то авторы угадали, например, появление скайпа. А о чём-то и в 2017 мы продолжаем только мечтать.

Технология обучения в школе с 60 годов изменилась не слишком сильно. Таких классов пока точно нет.

А вот про подземные города учёные и сегодня говорят. Предполагают, что их построят на Марсе когда-нибудь, в будущем.

Чем не современная робототехника нынешних школьников?

Кухонные комбайны — нынче очень распространённая вещь.

А теперь скайп. Правда не с компьютера и не с ноутбука, а с фотовидеофона.

Много ещё было предсказано чудес: от управления погодой до атомных поездов. Полностью диафильм размещён на канале Сергея Позднякова на YouTube.

Автор: Михайлова Ольга
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: соцсеть "ВКонтакте"
диафильм

Комментарии (1)

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Митрич
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Прикольно! Только вот комментарии ВГ к каждому кадру явно излишни: не только неумны, но и зачастую "не в строчку"... :-)))
А по теме, вспоминаю лет 30-35 назад подобную вещь у нас в школе мечтали какой будет жизнь в 2000-м году на примере воображаемого выпуска программы "Время". Из "несбывшегося" почему-то особенно запомнилась новость: " На днях закончился монтаж климатического купола над Мурманском. Теперь в еще одном заполярном городе климат Сочи" :-))))
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