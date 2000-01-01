С Нового года каждая третья семья в России будет платить за воду и свет больше на 50 процентов. Это те семьи, которые до сих пор не установили счетчики у себя в квартирах, пишет Российская газета.

Россиян уже давно предупреждали, что счётчики надо устанавливать. Все сроки уже давно прошли, в 2016 году нарушители уже платили за свет и воду с повышающим коэффициентом 1,4. Тем не менее, треть семей в России до сих пор живёт без счётчиков.

С начала 2017 года коэффициент повысится ещё больше — его увеличили до 1,5. Это означает, что если в квартире нет счетчиков, то платить за услугу придётся в 1,5 раза больше — на 50%.

Избежать штрафов смогут жильцы домов, в которых нет технической возможности установить приборы учета — это ветхие и аварийные дома.

Специалисты отмечают, что счетчики воды установлены лишь в 70% всех домов и квартир в России. Электросчетчики есть в домах 95% россиян.

Напомним, есть изменения в оплате жилищно-коммунальных услуг, которые касаются всех. Строчка «общедомовые нужды» исчезнет из квитанций в 2017 году. С текущего года размер ОДН станет фиксированным. Его будут рассчитывать из норматива, который установлен в регионе. Это позволит собственникам жилья ясно понимать, за что они платят деньги.