4 января в Кемеровской области зафиксировано два землетрясения. Одно — рядом с Киселёвском, второе — в Беловском районе. Об этом сообщает novokuznetsk.su со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Геофизической службы СО РАН.

Сейсмическое событие магнитудой 2,2 балла и глубиной 5 километров зарегистрировано 4 января в 14 часов 24 минуты в 27 километрах от Белова. Эпицентр землетрясения находился у трассы «Новокузнецк-Ленинск-Кузнецкий».

Ещё одно сейсмособытие магнитудой в 2,2 балла было зафиксировано в 5 километрах от Киселёвска.

Напомним, 9 декабря 2016 года в Кузбассе случилось более мощное землетрясение. Оно произошло в Калтанском городском округе. Специалисты оценили магнитуду землетрясения в 4,2. Кузбассовцы писали в соцсетях, что ощутили толчки.