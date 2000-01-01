За неполную неделю нового года снега в Новокузнецке выпало много. Из-за снегопадов в первых числах января властям даже приходилось перекрывать трассу. Тротуары и дороги чистят с переменным успехом: то снег побеждает, то техника.

И ладно, если снег просто лежит — преодолеть гору из наваленного снега на тротуаре, постоять на остановке по колено в снегу, как-нибудь можно. Но когда снег или сосульки нависают над головами прохожих — это становится опасным. Сейчас потеплело, и сосулек становится всё больше.

Читатели ВашГород.ру присылают в редакцию фотографии опасных сосулек, сделанные на улицах и во дворах Новокузнецка. В соцсетях горожане тоже выкладывают снимки многочисленных сосулек.

«Это реально опасно! Ведь рано или поздно такие сосульки обязательно упадут! И хорошо, если в этот момент никто внизу проходить не будет», — написала в редакцию новокузнечанка Людмила.