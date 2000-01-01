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В Новосибирске ударят рождественские морозы

Сосульки и снег на крышах угрожают новокузнечанам

Сегодня 11:27
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За неполную неделю нового года снега в Новокузнецке выпало много. Из-за снегопадов в первых числах января властям даже приходилось перекрывать трассу. Тротуары и дороги чистят с переменным успехом: то снег побеждает, то техника.

И ладно, если снег просто лежит — преодолеть гору из наваленного снега на тротуаре, постоять на остановке по колено в снегу, как-нибудь можно. Но когда снег или сосульки нависают над головами прохожих — это становится опасным. Сейчас потеплело, и сосулек становится всё больше.

Читатели ВашГород.ру присылают в редакцию фотографии опасных сосулек, сделанные на улицах и во дворах Новокузнецка. В соцсетях горожане тоже выкладывают снимки многочисленных сосулек.

«Это реально опасно! Ведь рано или поздно такие сосульки обязательно упадут! И хорошо, если в этот момент никто внизу проходить не будет», — написала в редакцию новокузнечанка Людмила.

Автор: Михайлова Ольга
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: вашгород.ру, соцсеть ВКонтакте
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Комментарии (3)

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z
2 0
Сосульки не угрожают, угрожает безалаберность управляющих сосок. Лучше надо сосулить и сосулек не будет.
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Сосульки
0 1
мы угрожаем новокузнечанам!
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Седой 10092
0 0
мы угрожаем новокузнечанам!
Я вот вам поугрожаю!
Сейчас как сфотографирую,да как напишу в редакцию,а они как про вас напишут,а потом администрация как отмажется,а потом как весна придет!
И конец вам...
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