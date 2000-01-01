Кемеровчанин на автомобиле «Ягуар» сбил пешехода и скрылся с места аварии. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Он уже дал признательные показания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Напомним, 31 декабря 2016 года на 96-м километре трассы «Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк», в районе виадука посёлка Школьный, было обнаружено тело неизвестного мужчины. Сотрудники полиции выяснили, что погибший - 35-летний мужчина без определенного места жительства.

Правоохранители установили, что мужчина погиб в результате ДТП — его сбил 32-летний водитель из Кемерова на личном автомобиле «Ягуар» и скрылся с места аварии.

Водитель задержан, он дал признательные показания.

По статье «Оставление водителем в нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся» водителю «Ягуара» грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Также в отношении 32-летнего кемеровчанина сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».