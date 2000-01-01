В ближайшие дни метеорологи прогнозируют сильный, порывистый ветер, снег и метели, сообщает Кемеровская гидрометеослужба.

В четверг, 5 января, по области днём будет 0,-5°С. Ожидается облачная погода, в большинстве районов снег, мокрый снег от небольшого до умеренного, местами гололёдные явления, метель. На дорогах гололедица. Ветер 8−13 м/с, местами порывы до 18 м/с.

6 января, в пятницу, -3, — 8 °C, местами до -13°С. Небольшой снег, метели. Ветер 3−8 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В субботу, 7 января, днём ожидается -12,-17°С, местами -6,-11°С. В отдельных районах небольшой снег, слабые метели. Ветер 3−8 м/с, ночью местами порывы до 13 м/с.