В Новокузнецке прошёл чемпионат по поеданию пельменей. Победитель гастрономического конкурса съел в течение 40 минут 145 пельменей, тем самым превысив кузбасский рекорд 2011 года. Об этом сообщает nk-tv.net .

В четверг, 5 января, в Новокузнецке состоялась «пельменная битва». В ходе конкурсного отбора в финале оказались трое гурманов: двое молодых людей и одна девушка.

Победитель соревнования Алексей Цевменко одолел в течение 40 минут 145 пельменей. Это на 13 пельменей больше, чем кузбасский рекорд 2011 года.

Сергей Шварц, занявший второе место, съел 122 пельменя. Третий результат у Анжелы Назаровой — 117 пельменей за 40 минут.