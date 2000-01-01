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Рекорд по поеданию пельменей поставлен в Новокузнецке

Сегодня 16:00
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В Новокузнецке прошёл чемпионат по поеданию пельменей. Победитель гастрономического конкурса съел в течение 40 минут 145 пельменей, тем самым превысив кузбасский рекорд 2011 года. Об этом сообщает nk-tv.net .

В четверг, 5 января, в Новокузнецке состоялась «пельменная битва». В ходе конкурсного отбора в финале оказались трое гурманов: двое молодых людей и одна девушка.

Победитель соревнования Алексей Цевменко одолел в течение 40 минут 145 пельменей. Это на 13 пельменей больше, чем кузбасский рекорд 2011 года.

Сергей Шварц, занявший второе место, съел 122 пельменя. Третий результат у Анжелы Назаровой — 117 пельменей за 40 минут.

Автор: Михайлова Ольга
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: NK-TV.NET
чемпионат по поеданию пельменей

Комментарии (5)

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Мамамия
3 0
Такую Анжелу прокормить сложно. Все таки женщина должна быть более женственной. За раз столько со*рать,кошмар! Мужики-красава!!!!
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7-1
4 0
Ну и жрать! Не хотел бы я с этими товарищами на необитаемый остров вместе попасть. Легче задавить,чем прокормить.
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Горожанка*
0 0
А что это за склад, где конкурс проходил? )))
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