Рождество на Руси было одним из главных и наиболее весёлых праздников. К нему готовились заранее, ждали с нетерпением и очень любили.

В Рождественский сочельник, 6 января, соблюдался самый строгий пост. Люди почти не ели целый день, дожидаясь появления первой, «вифлеемской» звезды. В этот день есть можно было есть только кутью (блюдо из зёрен пшеницы), а пить — взвар из сухих плодов и ягод.

Во многих деревнях святость этих дней зачастую нарушалась гаданиями, ряжением и другими обычаями, сохранившимися от языческого праздника коляды, воспевавшего культ природы. Дети и взрослые ходили по домам, пели песни, получали гостинцы.

Праздник Рождества в дореволюционной России всегда отмечался торжественно. Втайне от детей наряжали ёлку, украшали её игрушками, которые позже дарили им.

Богатые люди заказывали себе на Рождество искусственные ели. Верхушка такой ёлки была украшена разноцветными лентами, верхние ветви — дорогими игрушками, серьгами, перстнями и кольцами, нижние ветки — цветами, конфетами и фруктами. Комната, где находилась ель, была ярко освещена. Детей и гостей угощали, играла музыка. По окончании вечера, дети срывали с ёлки то, что висело на ней.

Обязательными были детские подарки под елкой. В многодетных дворянских семьях играли в «передачу»: подарки заворачивали в несколько слоев бумаги. Разворачивать надо было постепенно, передавая подарок тому, чье имя было написано на следующей обёртке.

В купеческих и мещанских домах таких игр не было, там главным был богатый рождественский стол. Самые состоятельные ставили на него искусно приготовленных поросят, птицу и дичь.

К концу 19-го века стало модным дарить друг другу рождественские открытки. Сюжеты были очень разнообразны: очаровательные дети, иллюстрации для русских пословиц, шутливые деревенские сценки, красивые барышни, русские церкви, зимние пейзажи и многое другое.

Масштабное празднование Рождества ушло из жизни страны сразу после 1917 года. В СССР главным зимним праздником стал Новый год. Сегодня эти традиции мирно сосуществуют и дарят нам праздничное настроение и веру в добро и чудеса.