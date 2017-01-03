2016-й год утомил не только простых россиян, но и звёзд отечественного шоу-бизнеса. От прошлогодних хлопот знаменитости отдыхают по-разному — кто-то набирается сил на далёких островах, а кому-то ближе к сердцу российские курорты.
Особо популярны у наших звёзд горнолыжные курорты. Певица Юлия Ковальчук отправилась на каникулы в Андорру. Там экс-солистка «Блестящих» наслаждается зимними видами спорта и нахваливает в соцсетях местные отели и еду.
Андорра мне определенно нравится!!! Пока на склоне писать некогда, но задавайте вопросы: вечером отвечу #каникулы #друзья #Andorra #ski #juliakovalchuk #юлияковальчук
Фото опубликовано Singer, Tv Presenter, Actress (@juliakovalchuk)
Митя Фомин решил «шикануть» на полную и отправился в Куршевель. На одном из лучших горнолыжных курортов мира певец активно отдыхает и пробует местные блюда.
Ну вот суп был явно лишним)Объелись...Новый #Nammos оказался очень гостеприимным и вкусным!
Фото опубликовано Митя Фомин/Mitya Fomin/Singer (@mf_agent)
Кому пухляк и горнолыжки, а кого-то российская зима достаточно заморозила. Светлана Ходченкова и Анна Семенович отогреваются на Бали.
Фото опубликовано Actress/official page (@svetlana_khodchenkova)
Урааааааа, я на месте! Чуть не потерялась на пересадке в Пекине( там почти никто не говорит по английски, а китайский я не знаю). Спасибо доброй девушке Каролине и её мужу из Китая, что помогли мне разобраться и всё-таки улететь на Бали . Я прилетела на самый волшебный остров на Земле и усталость с дороги уже не помню!!! Хорошо, что на моем пути попадаются добрые люди. Ну а что, подобное притягивает подобное Всех люблю, всем добра #Бали #muliaresortbali #отпуск #люблюилюбима #счастьевнутринас #анясеменович #позитивщики
Фото опубликовано Анна Семенович (@ann_semenovich)
Бессменная ведущая программы «Время» Екатерина Андреева шикарным курортам и заморским островам предпочитает культурный отдых в Словакии.
Дунай,голубое небо,как говорит мой друг @skladchikov в Европе только разгонишься на автобане-уже в другой стране.Так и мы-это уже Словакия и на границе стоит собор св.Иштвана. #путешествие #друзья #мы #вместе #хорошийдень #мир #река #travel #traveler #travelling #снамиопасноноинтересно
Фото опубликовано Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)
И единственная в нашем списке, кто поддержал отечественный туризм — Ксения Бородина. Вместе с семьёй женщина отдыхает в сочинском курорте Роза Хутор.
Такая красота тут, глаз не оторвать
Фото опубликовано borodylia (@borodylia)