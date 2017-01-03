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#НОВЫЙГОД #ВОПРОСДНЯ
В Кузбассе снова нашли опасную незамерзайку

Где российские звёзды отдыхают на каникулах

Сегодня 09:30
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2016-й год утомил не только простых россиян, но и звёзд отечественного шоу-бизнеса. От прошлогодних хлопот знаменитости отдыхают по-разному — кто-то набирается сил на далёких островах, а кому-то ближе к сердцу российские курорты.

Особо популярны у наших звёзд горнолыжные курорты. Певица Юлия Ковальчук отправилась на каникулы в Андорру. Там экс-солистка «Блестящих» наслаждается зимними видами спорта и нахваливает в соцсетях местные отели и еду.

Митя Фомин решил «шикануть» на полную и отправился в Куршевель. На одном из лучших горнолыжных курортов мира певец активно отдыхает и пробует местные блюда.

Ну вот суп был явно лишним)Объелись...Новый #Nammos оказался очень гостеприимным и вкусным!

Фото опубликовано Митя Фомин/Mitya Fomin/Singer (@mf_agent)

Кому пухляк и горнолыжки, а кого-то российская зима достаточно заморозила. Светлана Ходченкова и Анна Семенович отогреваются на Бали.

#Balimood

Фото опубликовано Actress/official page (@svetlana_khodchenkova)

Урааааааа, я на месте! Чуть не потерялась на пересадке в Пекине( там почти никто не говорит по английски, а китайский я не знаю). Спасибо доброй девушке Каролине и её мужу из Китая, что помогли мне разобраться и всё-таки улететь на Бали . Я прилетела на самый волшебный остров на Земле и усталость с дороги уже не помню!!! Хорошо, что на моем пути попадаются добрые люди. Ну а что, подобное притягивает подобное Всех люблю, всем добра #Бали #muliaresortbali #отпуск #люблюилюбима #счастьевнутринас #анясеменович #позитивщики

Фото опубликовано Анна Семенович (@ann_semenovich)

Бессменная ведущая программы «Время» Екатерина Андреева шикарным курортам и заморским островам предпочитает культурный отдых в Словакии.

И единственная в нашем списке, кто поддержал отечественный туризм — Ксения Бородина. Вместе с семьёй женщина отдыхает в сочинском курорте Роза Хутор.

Такая красота тут, глаз не оторвать

Фото опубликовано borodylia (@borodylia)

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: Анна Семенович/Instagram
шоу-бизнес новогодние каникулы звезды Инстаграм

Комментарии (12)

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читатель
14 10
И это кому-то интересно????????? А, наших журналистов просто жаба гложет.
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ПРК
21 1
Звезды нужно брать в кавычки. Этим еще далеко до уровня настоящих звезд культуры
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Сара Барабу
8 1
А где же Оля Бузова? я без этой ТП ("звезды") уже не могу...
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Димон
13 0
А какое место у собчак на скачках, вроде в первом заезде выиграла другая лошадь ? )))
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nick
0 1
ну вот, а я думал все в крым поехали
ответить
Митрич
0 0
ну вот, а я думал все в крым поехали
Да, там бархатный сезон, мест нет )))
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Просто так
10 0
Вы зачем это пишете????Зачем?чтоб людей вообще доканать?вы на запсибовской горке были?об этом лучше напишите!или страшно правду ************* занимаетесь и все!!!
ответить
жека
0 11
Вы зачем это пишете????Зачем?чтоб людей вообще доканать?вы на запсибовской горке были?об этом лучше напишите!или страшно правду ************* занимаетесь и все!!!
лошков надо поддрачи***ть время от времени, что бы видели своё никчёмное существование и взгляд не поднимали.
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Лошок
4 0
я с нового года не могу уже стабильность дожрать
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Агата
9 0
Какие звезды? Кому интересен этот пиар недозвезд? У простого народа другие проблемы
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-:-
0 0
лошков надо поддрачи***ть время от времени, что бы видели своё никчёмное существование и взгляд не поднимали.
Скоро начнешь советовать людям в самоубийцы идти?
Завязывай садомазохизмом заниматься.
Или работаешь по методичке?
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Венz
0 0
Наши "звезды" только в Украине котируются, да и то не за свои таланты, а за те гадости, что про Россию болтают!
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