2016-й год утомил не только простых россиян, но и звёзд отечественного шоу-бизнеса. От прошлогодних хлопот знаменитости отдыхают по-разному — кто-то набирается сил на далёких островах, а кому-то ближе к сердцу российские курорты.

Особо популярны у наших звёзд горнолыжные курорты. Певица Юлия Ковальчук отправилась на каникулы в Андорру. Там экс-солистка «Блестящих» наслаждается зимними видами спорта и нахваливает в соцсетях местные отели и еду.

Митя Фомин решил «шикануть» на полную и отправился в Куршевель. На одном из лучших горнолыжных курортов мира певец активно отдыхает и пробует местные блюда.

Ну вот суп был явно лишним)Объелись...Новый #Nammos оказался очень гостеприимным и вкусным! Фото опубликовано Митя Фомин/Mitya Fomin/Singer (@mf_agent) Янв 3 2017 в 7:35 PST

Кому пухляк и горнолыжки, а кого-то российская зима достаточно заморозила. Светлана Ходченкова и Анна Семенович отогреваются на Бали.

#Balimood Фото опубликовано Actress/official page (@svetlana_khodchenkova) Янв 4 2017 в 8:23 PST

Бессменная ведущая программы «Время» Екатерина Андреева шикарным курортам и заморским островам предпочитает культурный отдых в Словакии.

И единственная в нашем списке, кто поддержал отечественный туризм — Ксения Бородина. Вместе с семьёй женщина отдыхает в сочинском курорте Роза Хутор.