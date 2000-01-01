Почти наступило Рождество — один из самых добрых праздников. Не обязательно быть верующим, чтобы почувствовать светлую атмосферу 7 января. Предлагаем читателям подборку трогательных новостей зимы 2016−2017 года.

В начале декабря Кузбасс узнал о гурьевском таксисте, спасшем голубя. Мужчина поднял с дороги замерзающую птицу и отогрел её в машине. С тех пор пернатый каждый день навещает кузбассовца и лакомится семечами с его руки.

А вскоре пассажиры автобуса «Новокузнецк-Прокопьевск» дружно пришли на помощь мужчине. Кузбассовцу резко стало плохо, и почти каждый рядом попытался облегчить его состояние. Транспортное средство даже пришлось остановить, но большинство не были против и помогли вынести мужчину к подъехавшим медикам.

В ноябре и декабре кузбассовцы собирали деньги для больной новокузнечанки. Виталине Бухаровой не хватало 900 тысяч рублей для лечения злокачественной опухоли в Израиле, и женщина обратилась за помощью к землякам.

Меньше чем за два месяца сумму собрали, и Виталина отправилась в Тель-Авив. Сейчас новокузнечанка проходит лечение, по её словам, динамика положительная.

Хоккеисты новокузнецкой молодёжной команды «Кузнецкие медведи» тем временем собрали множество игрушек для сирийских детей. А в конце декабря спортсмены устроили ещё одну благотворительную акцию.

Как уже сообщал ВашГород.ру, на матче с «Сибирью», после объявления ведущего болельщики одновременно бросали на ледовую площадку Дворца спорта игрушки. Всё полученное хоккеисты раздали воспитанникам новокузнецких школ-интернатов.

Благотворительностью занимались и простые граждане. В декабре в Кузбассе стартовала акция «Рождество для всех и для каждого». В торговых центрах устанавливали ёлки с записками от детей-сирот, желающих подарки. Каждый мог прочитать её и купить ребёнку презент, которые затем малышу вручали волонтёры.

Кузбассовцы не остались равнодушными и исполнили новогодния желания почти 4-х тысяч сирот и оставшихся без попечения малышей.

А самый полезный рецепт того, как не терять веру в добро — это творить его самому.

Ранее ВашГород.ру рассказывал, как в дореволюционной России праздновали Рождество.