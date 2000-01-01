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#НОВЫЙГОД #ВОПРОСДНЯ
В Кузбассе снова нашли опасную незамерзайку

Только о хорошем: подборка добрых новостей на ВашГород.ру

Сегодня 11:00
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Почти наступило Рождество — один из самых добрых праздников. Не обязательно быть верующим, чтобы почувствовать светлую атмосферу 7 января. Предлагаем читателям подборку трогательных новостей зимы 2016−2017 года.

В начале декабря Кузбасс узнал о гурьевском таксисте, спасшем голубя. Мужчина поднял с дороги замерзающую птицу и отогрел её в машине. С тех пор пернатый каждый день навещает кузбассовца и лакомится семечами с его руки.

А вскоре пассажиры автобуса «Новокузнецк-Прокопьевск» дружно пришли на помощь мужчине. Кузбассовцу резко стало плохо, и почти каждый рядом попытался облегчить его состояние. Транспортное средство даже пришлось остановить, но большинство не были против и помогли вынести мужчину к подъехавшим медикам.

В ноябре и декабре кузбассовцы собирали деньги для больной новокузнечанки. Виталине Бухаровой не хватало 900 тысяч рублей для лечения злокачественной опухоли в Израиле, и женщина обратилась за помощью к землякам.

Меньше чем за два месяца сумму собрали, и Виталина отправилась в Тель-Авив. Сейчас новокузнечанка проходит лечение, по её словам, динамика положительная.

Хоккеисты новокузнецкой молодёжной команды «Кузнецкие медведи» тем временем собрали множество игрушек для сирийских детей. А в конце декабря спортсмены устроили ещё одну благотворительную акцию.

Как уже сообщал ВашГород.ру, на матче с «Сибирью», после объявления ведущего болельщики одновременно бросали на ледовую площадку Дворца спорта игрушки. Всё полученное хоккеисты раздали воспитанникам новокузнецких школ-интернатов.

Благотворительностью занимались и простые граждане. В декабре в Кузбассе стартовала акция «Рождество для всех и для каждого». В торговых центрах устанавливали ёлки с записками от детей-сирот, желающих подарки. Каждый мог прочитать её и купить ребёнку презент, которые затем малышу вручали волонтёры.

Кузбассовцы не остались равнодушными и исполнили новогодния желания почти 4-х тысяч сирот и оставшихся без попечения малышей.

А самый полезный рецепт того, как не терять веру в добро — это творить его самому.

Ранее ВашГород.ру рассказывал, как в дореволюционной России праздновали Рождество.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: Tverigrad.ru, http://www.factroom.ru/
Рождество хорошие новости неравнодушие доброта

Комментарии (6)

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жека
2 4
зачем нам добрые новости? только жесть, только хардкор))))
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да-да!
7 0
Очень радует, что в не лёгкое сегодня есть ещё не малое количество людей делающих добро!
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123
2 0
зачем нам добрые новости? только жесть, только хардкор))))
"жесть и хардкор" - это говорит твой анальный опыт. завязывай с этим. занимайся обычным сэкасом с женщинами и будешь сам будешь добрее и дела твои станут благими.
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Серый
4 0
Могу дополнить! В Лапеенранте была встреча Дедов Морозов (это Российско-Финская граница). Ну так вот, сценарий и участие в этом мероприятии делал человек из Новокузнецка. Можете этим тоже гордиться!
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алекс
1 0
ВГ, не плохо бы еженедельно подбирать новости на данную тематику, чтобы позитива было больше-:)
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123
0 1
И зачем нам на ВГ тулевидение?

Ребят, вы бы лучше в народ пошли и начали делать репортажи с улиц - кому в новокузге жЫть харащё... Вот это была бы бомба для местных СМИ и сирожы недомерка.
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