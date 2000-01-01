Трудно отыскать более рождественское блюдо, чем печенье. Индейка с уткой у нас как-то не прижились, кутья мало походит на украшение праздничного стола, а заморские имбирные человечки да шоколадные снежинки — самое то.

История рождественского печенья уходит своим корнями чуть ли не в крестовые походы. На Западе печенье дарят на праздники, вешают на ёлки и раздают ребятишкам. И неважно, доедаете ли вы в Рождество оливье с крабовым или соблюдаете пост «до первой звезды», печь печенье — это действительно прекрасная традиция. Да и подарок из него просто отличный — редакция ВашГород.ру опробовала на себе!

Шоколадное печенье брауни с фисташками

У печенья брауни множество разновидностей и один главный секрет — его ни в коем случае нельзя пересушить. Серединка должна остаться чуть влажной и мягкой, и тогда все близкие будут гадать — как же вы испекли такое чудо? А всё просто — вы же волшебник!

Что понадобится: две плитки темного или горького шоколада, горсточка фисташек, 2 яйца, 180 г сахара, 60 г муки и 40 г сливочного масла.

Как делаем:

Фисташки обжариваем на сковородке буквально пару минут и смешиваем с мукой.

Шоколад ломаем и растапливаем на водяной бане, потом добавляем к нему масло, нарезанное мелкими кубиками. Размешиваем, пока не расплавится. Одновременно взбиваем яйца с сахаром, чтобы кристаллики полностью растворились.

Вливаем шоколад в яичный крем, постоянно помешивая. Добавляем муку с орехами.

Застилаем форму пергаментом и выливаем туда тесто — слой должен быть 2−2,5 см. Выпекаем 35−40 минут. Разрезать нужно, когда печенье подостынет, но останется ещё тёплым.

Маленький совет: если у вас нет орехов, делайте спокойно без них — печенье останется таким же вкусным.

Шоколадное печенье с имбирём

Идеальное рождественское печенье — это имбирное. Пряное, тёплое и очень-очень зимнее. Рецептов у него — не перечесть, мы расскажем вам три разных.

Что понадобится: 1,5 плитки темного или горького шоколада, 50 г сливочного масла, 80 г сахара, 2 мелких яйца, 130 г муки, полчайной ложки разрыхлителя, 2 чайной ложки сушеного имбиря.

Как делаем:

Растапливаем шоколад на водяной бане, потом добавляем масло, затем — сахар. Держим всю массу на огне 10−15 минут, пока сахар не расплавится. Взбиваем яйца и добавляем в шоколад.

Муку смешиваем с разрыхлителем и имбирем, потихоньку просеиваем в шоколадно-яичную массу, активно помешивая. Потом закрываем тесто плёнкой и отправляем на час в холодильник.

Затем раскладываем тесто на противне — зачерпываем чайной ложкой, скатываем шарик и придавливаем сверху пальцем. Обязательно оставляем расстояние 3−4 см между печеньками на противне. Выпекаем 15−20 минут.

Лимонное печенье с имбирём

Что понадобится: 120 г мягкого сливочного масла, 200 г сахара, 1 крупное яйцо, 3 столовые ложки сметаны, цедра одного лимона, 210 г муки, чайная ложка разрыхлителя, 3−4 чайные ложки молотого имбиря, лимонные цукаты для украшения.

Как делаем:

Взбиваем сахар и масло, добавляем сметану и яйцо, затем — цедру и имбирь. Добавляем разрыхлитель в муку и аккуратно вмешиваем в тесто.

Затем раскладываем на противне ложечкой, оставляя между печеньками место. Сверху можно украсить цукатами. Выпекать 10−15 минут.

Рождественские прянички с мёдом

Что понадобится: 175 г муки, полчайной ложки разрыхлителя, щепотка соли, по чайной ложке корицы и имбиря, 65 г сливочного масла, 75 г сахарной пудры, 2 столовые ложки жидкого мёда, 1 желток.

Как делаем:

Смешиваем муку с разрыхлителем, солью и пряностями, просеиваем. Масло нарезаем мелкими кубики, засыпаем в муку и руками замешиваем тесто. Добавляем мёд, желток и пудру. Снова вымешиваем.

Тесто должно быть крутым и гладким. Если рассыпается, доливаем ещё чуть мёда. Потом заматываем плёнкой и убираем на час в холодильник.

Затем раскатываем тесто тонким пластом в 3−6 мм и выдавливаем формочкой фигурки. Можно призвать на помощь фантазию и самим вырезать снежинки, ёлочки и снеговичков.

Выпекать 8−12 минут.

Миндальное печенье амаретти

Классическое итальянское печенье — отличный вариант для Рождества. Им приятно хрустеть за праздничным фильмом или сериалом, легко удивить родных и друзей, а ещё оно очень долго хранится в пластиковом контейнере.

Что понадобится: 2 яичных белка, 170 г сахарной пудры, 170 г миндаля, 2 капельки миндального ароматизатора (продают в «Ашане» и «Ленте»), щепотка соли.

Как делаем:

Миндаль 2 раза обвариваем кипятком и снимаем кожицу. Потом высушиваем в духовке.

Перемалываем орехи в блендере в мелкую крошку, добавляем пудру и щепотку соли. Затем взбиваем белки в крутую пену и выкладываем по ложке в ореховое тесто, хорошо перемешивая. Финальный аккорд — миндальный ароматизатор. Тесто должно быть тягучим, но не жидким.

Затем скатываем миндальные шарики, обваливаем их в сахарной пудре и выкладываем на противень. Обязательно оставляем 3−4 см между печеньками — они легко расползаются. Выпекаем 15−20 минут при средней температуре.