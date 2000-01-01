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В Кузбассе снова нашли опасную незамерзайку

Как быстро зомби уничтожат человечество, рассказали учёные

Сегодня 08:00
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Любители фантастики наблюдают в кино и комиксах за долгими выживаниями людей в зомби-апокалипсисе. Но если нашествие живых мертвецов вдруг состоится, человечеству придёт конец уже на 100-й день. Так утверждают учёные в своей работе, опубликованной в журнале «Physics Special Topics».

Пика эпидемия достигнет уже на 20-й день. На 100-й день в мире останутся незаражёнными лишь 100−200 человек, предполагают исследователи. Такого количества людей не хватит для выживания человечества, и цивилизации придёт конец.

Столь необычную тему учёные исследуют не ради забавы. Изучая распространение зомби-вируса, они узнают, как быстро по миру может пойти эпидемия вполне реальных болезней — например, таких, как лихорадка Эбола.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: http://www.lookatme.ru/
ученые зомби зомби апокалипсис

Комментарии (5)

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1 0
Посмотрим, как они по Чукотке пойдут или в Непал карабкаться станут.
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z
5 0
Посмотрим, как они по Чукотке пойдут или в Непал карабкаться станут.
Ты чего всю контору палишь? Это же журналисты умничают перепечатывая чужую брехню, дай поржать.
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школота
9 0
Ученым больше не наливать!
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отчет ничему не ученых
0 0
трудятся нелюди какая зараза быстрее выкосит человечество.
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