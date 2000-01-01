Любители фантастики наблюдают в кино и комиксах за долгими выживаниями людей в зомби-апокалипсисе. Но если нашествие живых мертвецов вдруг состоится, человечеству придёт конец уже на 100-й день. Так утверждают учёные в своей работе, опубликованной в журнале «Physics Special Topics».

Пика эпидемия достигнет уже на 20-й день. На 100-й день в мире останутся незаражёнными лишь 100−200 человек, предполагают исследователи. Такого количества людей не хватит для выживания человечества, и цивилизации придёт конец.

Столь необычную тему учёные исследуют не ради забавы. Изучая распространение зомби-вируса, они узнают, как быстро по миру может пойти эпидемия вполне реальных болезней — например, таких, как лихорадка Эбола.