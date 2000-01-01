4 января на трассе «Белово-Гурьевск-Салаир» произошла серьёзная авария. На 11 километре столкнулись «Хонда Цивик Ферио» и «Шевроле Ланос».

Предварительно, ДТП спровоцировал водитель «Хонды». Он не выбрал безопасную скорость и не учёл дорожные условия, не справился с управлением и врезался во встречный «Шевроле». Водитель последнего авто от травм скончался на месте, сообщили в областном ГИБДД.

Также пострадала пассажирка «Шевроле» и 4 пассажира, в том числе один ребёнок, находившиеся в «Хонде». Получил травмы и предварительный виновник аварии.

На аварию повлияло в том числе и состояние проезжей части. Сотрудники ГИБДД зафиксировали на месте происшествия недостатки транспортно-эксплуатационного состояния дороги.

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