Кемеровчанка Ольга просит горожан быть бдительными. По словам женщины, в областной столице орудуют автомобильные мошенники. Жулики уверяют водителей, что те устроили аварию на своей машине.

Ольга столкнулась с мошенниками утром 6 января. Неизвестные оставили записку, в которой уверяли женщину, что та врезалась на своём авто в чужую машину. Затем к Ольге подошли две женщины и стали рассказывать «подробности» аварии.

«Откуда ни возьмись, нарисовались две барышни лет 35−40, давай мне рассказывать историю про то, как кто-то на моей машине въехал в машину гаишника. Очень хорошо ее помял, даже краска осталась от моей машины, и при этом всё записано на видеорегистратор! Давайте пройдём и посмотрим задний бампер», — написала Ольга в паблике для автолюбителей во «ВКонтакте».

Кемеровчанка считает, что под этим предлогом женщины хотели выманить у неё деньги или отвлечь горожанку, а затем вытащить сумку.

Отметим, в новогодние праздники «активизировались» не только автомобильные мошенники. Кемеровчане также рассказали в комментариях о телефонных жуликах, просящих скинуть им деньни на сотовый.