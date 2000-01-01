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В Кузбассе снова нашли опасную незамерзайку

В Кузбассе снова нашли опасную незамерзайку

Сегодня 15:00
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Кузбасским автомобилистам не стоит покупать «незамерзайку» фирмы «ARКTIC — 15 0C». В жидкости сильно превышено содержание метанола.

Лабораторные исследования показали, что «незамерзайка» содержит около 1,0% метилового спирта при 0,05% допустимых. Изготовитель опасной жидкости — кемеровское предприятие ООО «Фабрика Бытовой Химии БОН», сообщили в кузбасском Роспотребнадзоре.

Кузбассовцам советуют не покупать стеклоотмывающую жидкость этой марки, а при обнаружении её в магазинах сообщать в местное отделение Роспотребнадзора.

В октябре в Кузбассе нашли опасные «незамерзайки» сразу нескольких фирм, как уже сообщал ВашГород.ру.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: commercialoil.ca
Роспотребнадзор незамерзайка

Комментарии (8)

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алекс
4 5
А что её кто то собирается пить?
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Евгений
2 9
Зачем ее пить-то? стеклам, я думаю, без разницы этанол там или метанол.
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председатель общества трезвости
0 10
Нам пох......боярышник выпили,теперь будем незамерзайку.
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Кузня родная 2946
7 2
Зачем ее пить-то? стеклам, я думаю, без разницы этанол там или метанол.
Парами метанола отравиться тоже можно, особенно если детей маленьких в машине возишь
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Житель
2 9
Кузня родная:
Парами метанола отравиться тоже можно, особенно если детей маленьких в машине возишь
Не смешите. Много тех паров попадает в салон? Если много - машину менять пора, опасно на такой уже ездить.
Куплю незамерзайку с содержанием метанола ~40-50%, такая точно не замерзает и при -30. А пить не собираюсь. В советское время незамерзайка, которую, правда, не легко было купить, делалась на техническом спирте, который состоял из неочищенного этилового + метанол в бешеных количествах. И никого это не волновало, и никто из людей не травился, в том.ч. и парами. Отбросы общества не в счёт.
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Саня
0 0
Покупаю метаноловую незамерзайку на вокзальной 22, дешево и сердито. у них там свое производство.
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Венz
0 1
Если "вредно" и "нельзя" - то где наши надзоры и прочие органы?
Почему не изымают и не запрещают?
И вообще: где посадки?
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