Кузбасским автомобилистам не стоит покупать «незамерзайку» фирмы «ARКTIC — 15 0C». В жидкости сильно превышено содержание метанола.

Лабораторные исследования показали, что «незамерзайка» содержит около 1,0% метилового спирта при 0,05% допустимых. Изготовитель опасной жидкости — кемеровское предприятие ООО «Фабрика Бытовой Химии БОН», сообщили в кузбасском Роспотребнадзоре.

Кузбассовцам советуют не покупать стеклоотмывающую жидкость этой марки, а при обнаружении её в магазинах сообщать в местное отделение Роспотребнадзора.

В октябре в Кузбассе нашли опасные «незамерзайки» сразу нескольких фирм, как уже сообщал ВашГород.ру.