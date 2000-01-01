Некоторые дворы Новокузнецка буквально завалило снежной кашей. Пример тому в редакцию ВашГород.ру прислал читатель Алексей. По словам мужчины, на проспекте Октябрьский 6 января из-за снега забуксовала машина.

«Мужик минут 10 пытался выехать, убирал снег лопатами. Хотя вместо него это должны делать дорожники. Они в праздники, похоже, вообще не работают. Людям ни пройти ни проехать», — сообщил ВашГород.ру новокузнечанин.

Плохо со снегом не только на Октябрьском. Машины буксуют в каше рядом с «Сити Моллом», рассказывает novokuznetsk.su.