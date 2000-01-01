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В Кузбассе снова нашли опасную незамерзайку

В центре Новокузнецка ни пройти ни проехать: дворы завалило снегом

Сегодня 16:00
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Некоторые дворы Новокузнецка буквально завалило снежной кашей. Пример тому в редакцию ВашГород.ру прислал читатель Алексей. По словам мужчины, на проспекте Октябрьский 6 января из-за снега забуксовала машина.

«Мужик минут 10 пытался выехать, убирал снег лопатами. Хотя вместо него это должны делать дорожники. Они в праздники, похоже, вообще не работают. Людям ни пройти ни проехать», — сообщил ВашГород.ру новокузнечанин.

Плохо со снегом не только на Октябрьском. Машины буксуют в каше рядом с «Сити Моллом», рассказывает novokuznetsk.su.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: Читатели ВашГород.ру.
жалобы жителей уборка снега

Комментарии (8)

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serega3308 731
10 0
Че думаете только в центре что ли так в Ильинке при подъеме к школе №13 вообще весело будет в понедельник там 2 детсада рядом и все любят довезти своего ребенка прям к садику а дороги то нет сплошная каша даже мусоровоз подняться не могут а если скорую кому то надо или пожар
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***
6 0
Да по всем районам во дворах такое, а не только в центре
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Житель
2 0
Да по всем районам во дворах такое, а не только в центре
Не оправдывая дорожников, которые тоже не понятно как работают, в данном случае все претензии к УК, дворы их территория. Заставляйте работать тех кому платите. У меня двор относительно чистый.
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Васек
0 0
Подтверждаю все вышесказанное. Живу тоже на Октябрьском 6. Проехать не реально. Машину оставляю на дороге. Вчера 2 раза застрял. С утра сегодня уже соседу помог. А УК бубнит.... Мы не успеваем, мы не можем
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Сталин
0 0
Помойка у подьезда не убрана. Дворников нет. Праздники)
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Почему то кажется, что
0 1
К сожалению городская службы гражданской обороны в очередной раз показала себя с негативной стороны. Обычный снегопад дестабилизировал обстановку в городе. Всё тупо зависит от работы коммунальных служб города и разворотливости укашек. И если дорожники что то делают, и на центральных улицах можно ездить и худо-бедно ходить, то во дворах - сливай воду, туши свет!
Господин Федорчук, похоже из своего кабинета не выходит и никакого влияния на приведение территорий города в порядок, не имеет. Вся работа ГО - это раз в месяц покрутить сирену, остальное время народ слушает рекламные слоганы летящие из динамиков на остановках.
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Печенька
0 0
Да это везде так на Вокзальной тоже самое не пройти не проехать,в этом году Администрация Новокузнецка вообще город запустила ,ни уборки снега ни дорог ни даже елки нормальной на площади,асфальт ужасный как ни когда ! Позор кузнецову!!!
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